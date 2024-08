Crovetto: "Nunca lo mucho costó poco"

París, 4 ago (EFE).- La tiradora chilena Fran Crovetto, nueva campeona olímpica de skett, se mostró muy agradecida a todas las personas que le han ayudado "en este recorrido de más de veinte años" y aseguró que "nunca lo mucho costó poco".

La primera medallista de oro de su país expresó en la conferencia de prensa oficial su agradecimiento por la "oportunidad" que le ha dado la vida y por ello dio las gracias a todo Chile y a todos los que ha tenido a su lado, y reconoció que los Juegos Panamericanos de Chile 2023 fueron clave para ella.

"Los Panamericanos me marcaron muchísimo. Yo tenía mucho miedo antes de Santiago 2023. No sabía si iba a ser capaz de aguantar la presión y eso que tanto le temía que eran las expectativas de la gente, mirando, gritando..., fue lo que me ayudó a ganar esos Juegos Panamericanos y es lo que me ayudó hoy dia a ganar unos Juegos Olímpicos" explicó.

Reveló que los tenistas Nicolás Massú y Fernando González, únicos campeones olímpicos que hasta ahora tenía Chile, le inspiraron, así como todos los compañeros del equipo le enseñan cada día que "uno, independientemente de las lesiones, de malas competencias, se cae pero hay que levantarse siempre".

Hizo un recorrido por la familia y su equipo de trabajo, clave para este éxito en sus cuartos Juegos después de haber sido octava en Londres, decimonovena en Río de Janeiro y vigésima tercera en Tokio, y cuestionada por qué recomendaría a los deportistas chilenos para alcanzar sus objetivos, resaltó que "nunca lo mucho costó poco".

"Que sean duros profesionales, que traten de trabajar cada detalle, que no regalen nada nunca, y que sepan construir sus sueños. Los sueños no se construyen de un día para otro y son difíciles. Nunca es fácil. El que quiera las cosas fáciles que no se dedique al alto rendimiento y que abrace la presión", comentó.

"Yo estaba muy nerviosa en la final. Mi corazón latía, creo que tenía 160 pulsaciones. Ser capaz de rendir con la presión es lo que hace la diferencia, que trabajen la presión, sepan respirar, manejar su mente, trabajar su cuerpo y soñar", añadió. EFE

