Muere una turista israelí de 12 años en un accidente de bus en los Alpes franceses

París, 28 mar (EFE).- Una turista israelí de 12 años falleció en un accidente de autobús en una estación de ski de los Alpes franceses, que dejó también 11 heridos de carácter leve, informaron este sábado las autoridades locales.

El siniestro sucedió en la madrugada del viernes al sábado en la estación de ski de Belleville, en el departamento de Saboya (sureste).

El grupo de jóvenes turistas israelíes -un total de 14- se dirigía al aeropuerto para regresar a su país.

Según las primeras informaciones, un error técnico provocó que el vehículo hiciese una marcha atrás en una cuesta muy pronunciada y acabase volcando.

La operación de rescate, que acabó este sábado por la mañana, empleó 45 bomberos y 28 vehículos. EFE