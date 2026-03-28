México pide a EEUU una investigación tras la muerte de un ciudadano bajo custodia del ICE

El Consulado de México ha establecido comunicación con autoridades estadounidenses para obtener información detallada sobre el expediente médico y las circunstancias previas al fallecimiento de un ciudadano nacional dentro de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en California. Según informó el Ministerio de Exteriores mexicano mediante un comunicado, el incidente corresponde al deceso ocurrido la noche del 25 de marzo en un hospital de Victorville, donde la persona fue trasladada, aunque la causa de la muerte aún no ha sido oficialmente confirmada.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Exteriores y recogida por la prensa, el gobierno mexicano ha exigido una investigación inmediata y transparente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse. El medio detalla que el trágico desenlace se suma a una serie de casos similares en dependencias del ICE, lo que ha elevado la preocupación tanto de las autoridades mexicanas como de organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes.

La organización californiana KFF registró que al menos 46 personas han fallecido en centros de detención del ICE desde el inicio de la segunda administración Trump, en enero de 2025, hasta mediados de marzo. Según ha detallado la organización y recogido por diversos medios, el número de muertes de personas bajo custodia en 2025 ha superado el máximo registrado en más de veinte años y se proyecta que la cifra de 2026 iguale o supere ese récord. KFF y otras agrupaciones señalan que estos aumentos coinciden con reportes sobre deficiencias en la prestación del cuidado médico dentro de estos centros.

En su declaración oficial, el Ministerio de Exteriores mexicano enfatizó que la preocupación se centra especialmente en el centro de Adelanto, localizado en California. Según consignó el comunicado citado por los medios, el gobierno de México ha solicitado una revisión inmediata de las condiciones en esa instalación, debido a lo que describe como graves omisiones y deficiencias en la atención médica a las personas detenidas.

El ejecutivo mexicano reiteró su llamamiento a las autoridades estadounidenses responsables para que tomen acciones que prevengan la repetición de muertes bajo estas condiciones. Además, aseguró que agotará todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para dar seguimiento al caso y visibilizar una problemática que afecta a personas mexicanas en el extranjero.

Por su parte, el comunicado de la cancillería mexicana señala su compromiso de salvaguardar la protección y dignidad de sus ciudadanos más allá de las fronteras nacionales. Los funcionarios consulares continúan exigiendo el acceso a información médica completa y claridad acerca de las circunstancias del fallecimiento, con el objetivo de garantizar el derecho de la familia a la información y la rendición de cuentas en el proceso.

La muerte del ciudadano mexicano no solo ha suscitado la atención de las autoridades mexicanas, sino que también ha provocado reacciones en el ámbito de los derechos humanos en Estados Unidos, donde diversas organizaciones han pedido mayor transparencia e investigación sobre las condiciones en los centros administrados por la agencia migratoria. Según ha subrayado KFF en sus registros y publicaciones recientes, los patrones observados desde 2025 representan una agravación de la situación, apuntando a la necesidad de reformar los protocolos de detención y la prestación de servicios médicos para las personas bajo custodia del ICE.

Responsables del Ministerio de Exteriores reforzaron en su comunicado la intención de coordinar acciones con diversas instancias internacionales y continuar demandando mejoras en el tratamiento de migrantes detenidos. Los hechos ocurridos en el centro de detención californiano han abierto un nuevo frente diplomático entre México y Estados Unidos, centrado en la defensa de los derechos fundamentales de los nacionales y el control sobre las condiciones de detención migratoria.