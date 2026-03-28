Los hutíes se suman a la guerra de Irán con su primer ataque contra Israel desde el inicio del conflicto

El líder del movimiento insurgente hutí en Yemen, Abdul Malik al Huti, había anticipado días antes que su grupo respondería militarmente ante cualquier evento que lo requiriera, señalando que Yemen "no dudaría a la hora de cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense", de acuerdo con declaraciones reproducidas por la agencia Saba y citadas por el medio original. Este posicionamiento se tradujo ahora en la concreción del primer ataque directo de los hutíes contra territorio israelí desde el inicio del actual conflicto en la región.

Según informó la fuente original, los hutíes, aliados tradicionales de Teherán, han anunciado su involucramiento formal en la crisis regional mediante el lanzamiento de un misil dirigido a Israel, marcando así su entrada activa en el enfrentamiento que implica a Irán y diversas facciones armadas respaldadas por ese país. El Ejército israelí confirmó la interceptación de al menos un misil en el sur del territorio nacional durante la madrugada, hecho que activó las alarmas en la ciudad de Beersheba, en el desierto del Néguev. Los insurgentes yemeníes expusieron que esta operación representa "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada".

La ofensiva hutí, tal como detalló el medio de origen, forma parte de una estrategia declarada en "apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos", según el comunicado difundido por los propios insurgentes. La insurgencia también manifestó que esta acción coincidió con "las heroicas operaciones llevadas a cabo por los hermanos muyahidines en Irán y Hezbolá en Líbano", resaltando la coordinación entre los distintos grupos aliados en la región.

Los hutíes, que han controlado la capital yemení Saná y vastas zonas del país desde hace aproximadamente una década, cuentan con la capacidad de desplegar misiles y drones que pueden alcanzar el sur de Israel cruzando el mar Rojo o sobrevolando territorios de Arabia Saudí o Jordania. En el contexto actual, las defensas aéreas de esos países están destinando recursos significativos a interceptar ataques provenientes de Irán, generando un escenario de múltiples frentes de tensión, precisó la fuente.

El comunicado rebelde incluyó una advertencia sobre la continuidad de su campaña armada: "Nuestras operaciones, con la ayuda de Dios Todopoderoso, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia". Este mensaje ratifica la voluntad de persistir con acciones ofensivas, condicionadas al cese de las hostilidades en los territorios apoyados por Irán.

De acuerdo con lo publicado por el medio citado, la insurgencia hutí ya había tenido participación en conflictos relacionados con Israel durante la guerra en Gaza. En aquellas circunstancias, los combatientes yemeníes desplegaron una doble campaña: por un lado, ataques directos al territorio israelí; por otro, acoso a la navegación en el mar Rojo, en respaldo a la causa palestina. Entre marzo y mayo de 2025, fuerzas estadounidenses respondieron a esos ataques con una serie de bombardeos sobre Yemen, hasta que se estableció un frágil alto el fuego alcanzado con mediación de Omán.

En su intervención reciente, el jefe de la insurgencia dejó claro que la postura del grupo es "clara y explícita, sin albergar malas intenciones", al tiempo que formuló un llamado a la unidad regional: "Declaro que no vamos a dudar y cumpliremos con nuestro deber islámico de la yihad, siguiendo el camino de Dios", y convocó a "todos los países del mundo islámico para que se unan y pongan fin a la agresión sionista y a la tiranía estadounidense que atenta contra toda la región".

La evolución de este nuevo frente abierto por los hutíes, según consignó la fuente original, introduce un elemento adicional de complejidad a la crisis regional, involucrando no solo a Israel e Irán, sino también a Líbano, Irak y territorios palestinos, al tiempo que incrementa la presión sobre las defensas aéreas de los países del entorno y reconfigura el equilibrio de fuerzas entre los actores en conflicto.