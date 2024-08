Casa Real destaca la "lección de pundonor y orgullo" de Carolina Marín: "No hay metal que alcance eso"

La Casa de S.M El Rey ha lamentado la lesión de la jugadora española de bádminton Carolina Marín en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París y ha asegurado que "no hay metal" que alcance "el valor de la lección de pundonor y orgullo" que ha ofrecido en la capital francesa. "Carolina Marín, eres nuestra campeona. No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico", señaló en un mensaje en la red social X. La onubense, tricampeona del mundo y heptacampeona de Europa, dominaba su partido contra la china He Bing Jiao (21-14, 10-6) cuando se fue al suelo echándose la mano a la rodilla. Trató de continuar, pero tras dos juegos confirmó su retirada entre lágrimas. "Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro", añadió Casa Real sobre la Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2024.

