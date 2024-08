Movimientos de estudiantes bloquean parte de la capital en una nueva protesta que señala al Gobierno

El Movimiento de Estudiantes contra la Discriminación, la organización "paraguas" que ha liderado las recientes protestas contra el ya suspendido sistema de cuotas de funcionarios en Bangladesh, ha vuelto a salir este viernes a las calles de la capital, Dacá, en una movilización que apunta directamente hacia el Gobierno, al que consideran culpable de una represión que ha dejado, dicen, 266 muertos (una cifra que el Gobierno mantiene en 147, contando policías). Miles de estudiantes han bloqueado el cruce de Science Lab en una marcha donde han vuelto a presentar su llamado "programa de nueve puntos" que exige a la primera ministra del país, Sheij Hasina, que se disculpe en público por la represión, así como la dimisión de seis ministros del Gobierno, entre ellos el responsable de Interior, Asaduzzaman Jan, el de Educación, Mohibul Hasan Chowdhoury y el de Justicia, Anisul Huq. De hecho, un día después de ser liberados de la custodia de la División de Detectives (DB) de la Policía Metropolitana de Dacá, los seis coordinadores del movimiento han emitido hoy una declaración conjunta en la que aseguran que permanecieron cautivos "a la fuerza" durante siete días y que su llamamiento a poner fin a las protestas fue efectuado bajo presiones. La declaración insta a los estudiantes y ciudadanos del país a salir a las calles e ignorar la propaganda y la opresión del Gobierno y, en ella, prometen continuar con las movilizaciones en recuerdo de los estudiantes y ciudadanos asesinados así como la liberación "de las personas inocentes detenidas". La declaración, firmada por Nahid Islam, Sarjis Alam, Hasnat Abdulá, Asif Mahmud, Nusrat Tabassum y Abu Baker Majumder, lamenta que "los coordinadores fueron secuestrados, arrestados, torturados y acosados desde el 19 de julio con la intención de dispersar al movimiento y a su liderazgo". "Seis coordinadores fueron detenidos por la fuerza bajo custodia de la DB durante siete días en nombre de la 'seguridad' cuando, en realidad, el ministro del Interior y el jefe de la DB solo querían aislarnos del movimiento", según el comunicado. La División de Detectives de Bangladesh, cabe recordar, ha sido acusada en el pasado por varias organizaciones humanitarias de violar los derechos de los detenidos. La Policía, informa el diario 'Dhaka Tribune', ha desplegado un importante contingente en los aledaños de la intersección y de momento no se tiene constancia de disturbios. Los estudiantes, por su parte, han asegurado que no tienen intención de inflamar tensiones y que su movilización también se trata de un gesto en memoria de los fallecidos y detenidos durante las movilizaciones contra el sistema de cuotas. No obstante, la operadora de telefonía Graeemphone, en un comunicado recogido por el portal de noticias bangladeshí New Age que el Gobierno ha vuelto a restringir, desde este mediodía, el acceso a las plataformas Facebook y Messenger a través de los móviles. Esta orden tiene lugar después del corte total de telecomunicaciones que el Gobierno impuso durante los momentos álgidos de las protestas contra el sistema de cuotas, uno de que dedicaba hasta el 30 por ciento de las plazas a combatientes de la guerra de la independencia de Pakistán y que los movilizados consideraban como un acto de discriminación. A la marcha del Science Lab se ha sumado también una protesta de organizaciones de padres de estudiantes en el elitista barrio de Banani, donde han exigido justicia por el asesinato de estudiantes a manos de las fuerzas de seguridad y medidas de protección para sus hijos, según informa la filial bangladeshí de la cadena británica BBC.

