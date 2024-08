El bielorruso Litvinovich, primer campeón del equipo de Atletas Neutrales Individuales

París, 2 ago (EFE).- El bielorruso Ivan Litvinovich, ganador de la medalla de oro en trampolín de gimnasia, es el primer Atleta Neutral Individual (AIN) que se proclama campeón en los Juegos Olímpicos de París.

Bajo la denominación de AIN se agrupan los deportistas rusos y bielorrusos que han sido autorizados a competir en los Juegos, pese a la exclusión de sus respectivos países como consecuencia de la guerra de Ucrania.

Litvinovich, que ya fue campeón olímpico en Tokio 2020, revalidó con autoridad su título, con un ejercicio en la final de 63,090 puntos, frente a los 61,890 y 60,950 de los chinos Zisai Wang y Langyu Yan, plata y bronce.

Unas horas antes, otra bielorrusa AIN, Vilayeta Bardzilouskaya, había ganado la plata en la final femenina de esta misma disciplina.

En ambo casos, en la ceremonia de entrega de medallas se izó una bandera creada al efecto por el COI, una enseña de color verde claro (un verde distinto al de los aros olímpicos), con un círculo blanco en el centro en el que se lee en inglés y en francés 'deportista individual neutral', en torno a las siglas AIN. No aparecen los aros olímpicos ni nada que se asemeje a ellos.

El himno que sonó tras el triunfo de Litvinovich ha sido compuesto con el único fin de acompañar a estos deportistas y no tiene letra.

El gimnasta bielorruso es el mejor especialista del mundo en trampolín y en la final fue capaz de sumar 18 segundos y 490 milésimas en el aire durante sus diez series acrobáticas saltando sobre la cama elástica.

Nacido hace 23 años en Vileyka, se trata de un hombre supersticioso, que nunca habla con nadie antes de competir, que pide a sus padres que no acudan a verle y que en Tokio 2020 compitió con una goma elástica roja metida en la ropa interior para ahuyentar el mal de ojo.

Rusia y Bielorrusia no participan como equipos en los Juegos de París y solo lo hacen los deportistas que no hayan mostrado su apoyo a la invasión de Ucrania y que no tenga relación alguna con el ejército, entre otras condiciones.

Sus medallas no aparecen en la tabla general de los Juegos.