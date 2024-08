Toyota gana un 1,7% más en el trimestre por la debilidad del yen y las fuertes ventas en EE.UU.

El grupo Toyota elevó su beneficio neto un 1,7% en su primer trimestre del año fiscal 2025 hasta los 1,33 billones de yenes (algo más de 8.235 millones de euros) por la debilidad del yen y las fuertes ventas en Estados Unidos que impulsan la rentabilidad del fabricante. Asimismo, la automovilística mantiene la previsión de ganancias para el conjunto del ejercicio en los 4,3 billones de yenes (26.623 millones de euros) por el impulso de las ventas en América del Norte que, en estos momentos, compensa la escasa demanda de automóviles que registra el grupo en Japón y China. Al tiempo, el grupo admite que la debilidad está perjudicando a la exportaciones de automóviles, pero ayudando a aumentar los ingresos en moneda local en el mercado nipón y contribuyendo de manera positiva a las cuentas generales de la automovilística que se enfrenta, mientras tanto, a la crisis de certificaciones de seguridad derivada de las investigaciones del Gobierno japonés sobre los métodos de producción en serie de Toyota. Los ingresos entre abril y junio aumentaron un 12%, hasta 11,8 billones de yenes (73.059 millones de euros) mientras que para el conjunto del año fiscal de 2025, Toyota mantiene sus previsiones de ingresos en 46 billones de yenes (284.768 millones de euros). El margen de beneficio se incrementó medio punto porcentual hasta el 11,1%. Las ventas mundiales del mayor fabricante de automóviles cayeron un 4,7% hasta los 5,2 millones de unidades durante el primer semestre de 2024, sobre todo, en Japón y China como consecuencia de las retiradas del modelo Prius y la competencia en el gigante asiático con las marcas locales como BYD. En el marco de su estrategia, Toyota se ha comprometido a vender 1,5 millones de vehículos eléctricos de batería al año a partir de 2026 y 3,5 millones para 2030 a pesar del repunte de ventas de sus modelos híbridos. "La situación en el último año ha cambiado de una manera drástica y no sabemos qué pasará el ejercicio próximo", ha asegurado el director financiero de Toyota, Masahiro Yamamoto. ORDEN DE CORRECCIÓN Toyota ha presentado sus resultados apenas un día después de que el Gobierno japonés emitiera una orden correctiva del grupo en la que le insta a poner en marcha "reformas drásticas" tras descubrirse diversas vulneraciones en los procesos de certificación de vehículos del fabricante nipón. El Ministerio de Transporte admitió que las inspecciones 'in situ' han dejado al descubierto mala conducta intencional y generalizada por parte de la compañía e irregularidades en siete modelos adicionales que no habían sido reveladas hasta ahora. Los modelos afectados por estas investigaciones fueron tres, el Corolla Fielder, el Corolla Axio y el Yaris Cross, fabricados en suelo japonés y cuyas ventas se realizan fuera de Europa. Asimismo, el Ministerio de Transporte alegó que seis de los siete modelos de Toyota con irregularidades detectadas fueron certificados en otros países y ha alertado a las autoridades extranjeras sobre estos problemas. Cuatro de los modelos adicionales (Noah, Voxy, Harrier y Lexus LM) todavía están en producción por parte del grupo, mientras que otros tres coches ya no se fabrican. Por el momento, en un informe reciente la compañía aseguró que únicamente se habían visto afectados entre el 1% y 2% de las ventas globales de la automovilística por estas pesquisas.

Compartir nota: Guardar Nuevo