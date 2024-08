'Puedo porque pienso que puedo', lema registrad@ de Carolina Marín

Antonio Martín

Alicante, 1 ago (EFE).- El lema que resume el espíritu de superación en el bádminton de Carolina Marín, 'Puedo porque pienso que puedo', ha sido registrado legalmente por la onubense para su uso comercial en los 27 países que forman el mercado de la Unión Europea (UE).

También en inglés ('I can because I believe I can') y en chino (我能,因为我相信我能 ), Carolina Marín se reserva el uso este emblema en los tres idiomas junto a un llamativo dibujo de una loba que enseña los colmillos en pleno aullido.

El registro ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO en sus siglas en inglés), con sede en Alicante y dirigida por el portugués Joao Negrao, le permite utilizar su eslogan durante diez años, hasta 2030, para un variado abanico de productos y servicios, y evita un posible uso ilegítimo por parte de terceros.

Desde hace un tiempo, camisetas de manga corta y larga, sudaderas, gorras deportivas y hasta mascarillas están a la venta luciendo esa frase en cualquiera de los tres idiomas, y siempre con el dibujo de la loba.

'Puedo porque pienso que puedo' resume la filosofía de vida de la jugadora andaluza a la hora de romper las sucesivas barreras y techos de cristal hasta convertirse en pionera en una disciplina teóricamente ajena al deporte español, como en su día hicieron Ángel Nieto (motociclismo), Severiano Ballesteros (golf), Manolo Santana (tenis), Francisco Fernández Ochoa (esquí) y Fernando Alonso (automovilismo).

Esa frase convertida en emblema personal ha ayudado a Carolina Marín a superar tres años de calvario, entre 2019 y 2021, cuando sucesivamente se rompió completamente la rodilla derecha, falleció su padre y sufrió la misma lesión en la rodilla izquierda, lo que le impidió disputar el Mundial organizado en su casa, Huelva, y en el Palacio de Deportes que lleva su nombre, en diciembre de 2021.

El eslogan también coincide con el título de un libro autobiográfico escrito por Santiago García Bustamante, periodista de la Agencia EFE, en el que repasa su carrera en el bádminton, desvela los secretos de sus éxitos y cuenta la dura experiencia vivida por las lesiones.

El día de la presentación de ese volumen, Carolina Marín explicó que el lema empezó con el primer psicólogo que tuvo con 15 años en la residencia Blume y relató que lo había usado "en momentos complicados, partidos importantes y situaciones en las que te jugabas mucho". "En momentos de duda, inseguridad o miedo... la recordaba y hacía cambiar algo", afirma.

Anexo al lema, la loba es el otro icono "propiedad" de la tricampeona del mundo y oro en los Juegos de Río'16 que le inspira en el momento en el que pisa la pista y mira al rival: "Cuando muerdo intento no soltar".

De los derechos de este lema velará durante una década la EUIPO, la segunda mayor agencia descentralizada de la UE que, con un presupuesto de 437 millones de euros y casi 1.200 eurofuncionarios, se dedica al registro de la marca, el dibujo y el modelo comunitario, así como de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.

La actividad se efectúa en cualquiera de las 23 lenguas oficiales y registra anualmente más de 170.000 marcas y 100.000 dibujos o modelos. Además, la EUIPO alberga el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual. EFE

ams/ism

(foto)