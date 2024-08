La Justicia revela el nombre del joven que acuchilló a tres niñas para evitar noticias falsas en Internet

La Justicia de Reino Unido ha decidido revelar el nombre del adolescente autor del asesinato de tres niñas a comienzos de semana en Southport, en el oeste del país, argumentando que aunque el joven aún es menor de edad, es una medida "excepcional" para ponerle fin a informaciones falsas y bulos publicados en Internet sobre su teórico origen migrante. Las autoridades británicas ya habían informado esta semana de que el autor del apuñalamiento múltiple --que por el momento deja tres menores muertos y otros ocho heridos-- era un adolescente de 17 años de origen galés. Sin embargo, en redes sociales se han difundido informaciones falsas que apunta a que sería un supuesto solicitante de asilo, lo que ha desembocado en protestas violentas tanto en Southport como en la capital británica, Londres. El juez Andrew Menary ha reconocido que la decisión de revelar la identidad de Axel Rudakubana es "excepcional dada su edad", aunque ha apuntado que el joven cumplirá 18 años en apenas una semana. "Seguir impidiendo la cobertura completa (de la información) tiene la desventaja de permitir que otros difundan información errónea", ha añadido el magistrado, según recoge la cadena de noticias Sky News. Rudakubana ha acudido este jueves a una breve vista frente al juez de distrito Jammes Hatton, que por el momento le ha negado la libertad bajo fianza, un asunto que en todo caso deberá ser resuelto en el Tribunal de la Corona --especializado en las causas penales graves--. El principal acusado del apuñalamiento masivo de Southport tendrá una nueva audiencia el 25 de octubre ante el Tribunal de la Corona de Liverpool. Esta misma noche, las autoridades británicas han confirmado que el detenido ha sido acusado de tres cargos de homicidio y diez de intento de asesinato, ya que otros ocho menores y dos adultos resultaron heridos. También se le acusa de poseer un objeto afilado. El ataque fue perpetrado en el centro comunitario Hart Space, donde se desarrollaba el Taller de Yoga y Danza Taylor Swift dirigido a menores de entre siete y once años de edad. De hecho, la artista estadounidense publicó el martes un comunicado en el que trasladaba su pésame por lo ocurrido. Un grupo de seguidores de la cantante estadounidense ha lanzado una iniciativa para recaudar fondos para colaborar en el coste de los funerales de las víctimas y dar apoyo a las familias. La iniciativa ha recaudado ya más de 332.000 libras (más de 390.000 euros). DISTURBIOS EN SOUTHPORT Y LONDRES El suceso --y la difusión en redes sociales de información falsa al respecto-- ha derivado en protestas violentas ocurridas especialmente por la noche no solo en Southport, sino también en Londres y otras ciudades británicas. En la ciudad escenario del crimen se ha llegado a prender en llamas una mezquita. La movilización en Londres se llevó a cabo frente a Downing Street, lugar de residencia del primer ministro británico, y allí los agentes de Policía detuvieron esta noche a más de un centenar de manifestantes violentos. "Las escenas de desorden y violencia de ayer son completamente inaceptables", ha denunciado el alcalde londinense, Sadiq Khan. "No hay espacio para la criminalidad en nuestras calles y apoyo plenamente que la Policía Metropolitana tome medidas contra aquellos que intentan ejercer la violencia, causar desórdenes y extender la división en nuestra ciudad", ha manifestado Khan en su perfil oficial de la red social X.

Compartir nota: Guardar Nuevo