Kate Ryan arrodilla a la generación desencantada de A Coruña: "Je t'adore"

Miguel Álvarez

A Coruña (España), 1 ago (EFE).- La cantante belga Kate Ryan arrodilló este jueves a la generación desencantada -su 'génération désenchantée'- de A Coruña al grito de uno de sus himnos: "Je t'adore (Yo te adoro)".

En su tercera visita a A Coruña, tras las de 2011 y 2017, Kate Ryan volvió a llenar, esta vez en la plaza de María Pita, en el inicio de las fiestas de la ciudad, un concierto simbólico en una noche nublada, con una temperatura agradable y más de 10.000 asistentes.

Para empezar pidió preparar la mente, el cuerpo y el alma para disfrutar de una noche mágica, en la que incluso de atrevió a decir algunas palabras en español.

Arrancó con 'Free your mind' antes de uno de sus clásicos que llevó a la ciudad en un viaje romántico de esos en los que se forjan los vínculos más fuertes, al "increíble espacio del amor": 'Voyage Voyage'.

"La suma de todas mis fantasías, eso es todo lo que eres para mí. Llegaste y volaste mis sentidos, me sacudiste cuando me llevaste al cielo, nunca pensé que alguna vez podría llegar tan alto. Yo te adoro", continuó para acabar de meter al público en la noche con 'Je t'adore'.

La cantante recordó que con este tema representó a su país, Bélgica, en Eurovisión en el año 2006 y se convirtió en todo un éxito.

Como también lo fue el himno protesta contra el racismo y a favor del empoderamiento personal escrito por Michel Berger 'Ella Elle l'A', dedicado a la reina del jazz Ella Fitzgerald, y que repitió en los bises.

Kate Ryan combinó sus temas más profundos y románticos con los más intensos, todos conocidos en una noche en la que proclamó varias veces su amor por la ciudad: "Os quiero", gritó.

Siguió con 'Gold', 'Runaway', su clásica 'Wonderful Life', 'Évidemment', 'Why Imagine' y llegó "hasta los confines de la tierra", que siempre estuvieron en Galicia, con 'La Promesse', que "no se olvida".

'Alive' y 'Babacar' fueron sus dos siguientes temas, justo antes de un mix de canciones de la década de 1990, como 'Freed from Desire' y 'The Rythm of the night'.

Un ritmo de la noche que no abandonó la plaza de María Pita y que no la abandonará a lo largo de todo el mes, pues quedan 30 días hasta septiembre y la ciudad sabe que hay que aprovechar agosto al máximo.

Y eso es lo que precisamente recordó Kate Ryan con 'Only if I', la canción que hace referencia al "verano de mi vida", un periodo que empieza hoy en la ciudad, tras un julio más bien frío.

Ya en la recta final del concierto sonaron 'Libertine' y, por petición popular, 'Toca's Miracle' antes del colofón a una noche que, como una ola en el surf, empezó arriba y acabó con caras de felicidad."

"¿Queréis más?", preguntó Kate Ryan antes de cantar por última vez ante un público entregado en este inicio de las fiestas.

Anunció que volvería a los inicios de su carrera, a hace veinticinco años, para rememorar uno de sus mayores éxitos.

Y terminó -antes de los bises- con su tema más conocido, 'Désenchantée', dedicado a esa generación desencantada que a pesar de los contratiempos, las lesiones y los reveses cantó con ella, a coro, porque sabe que, pase lo que pasa, mañana volverá a salir el sol. EFE

