Crónica del Serbia - España: 11-15

La selección española masculina de waterpolo consiguió este jueves su tercera victoria en tres partidos en los Juegos Olímpicos y derrotó por 11-15 a la actual campeona olímpica en Río 2016 y Tokyo 2020, la selección serbia, que se queda en la cuerda floja tras su segunda derrota en tres encuentros, mientras que España ya acaricia los cuartos de final. Los de David Martín se impusieron con contundencia a los serbios en un partido que fueron siempre por delante y que controlaron a la perfección pese a los tantos de la estrella balcánica Dusan Mandic, que anotó cuatro goles, los mismos que el mejor español, Álvaro Granados, que realizó una enorme segunda parte. El partido arrancó sin acierto por parte de ambos equipos, que consiguieron imponer su defensa a los ataques, pero Felipe Perrone fue el encargado de abrir la cuenta con un tanto que fue respondido en el siguiente ataque por Nikola Jaksic. Los españoles volvieron a adelantarse hasta en otras dos ocasiones hasta el 3-4 final con el que se llegó al final del primer cuarto, aunque no conseguían despegarse de sus rivales, necesitados de una victoria para no complicarse aún más su situación en el torneo olímpico en el que buscan su tercer oro consecutivo. Martín Famera abrió el segundo periodo con un tanto que puso a España por primera vez con ventaja de más de un gol, y Alberto Munárriz aumentó la renta hasta los tres tantos, aunque Nikola Jaksic y Dusan Mandic lograron acortar la ventaja con sendos tantos, y Milos Cuk volvió a colocar la igualada. La selección española estuvo cinco minutos sin anotar que se rompieron con un tanto de Alberto Munárriz que volvió a adelantarles en el marcador antes de llegar al descanso (6-7). El mismo guión que en el anterior parcial fue el que protagonizó la salida tras el descanso, con un tanto de Felipe Perrone que fue seguido por el primero de Álvaro Granados, y que recuperó de nuevo la ventaja de tres goles. Dusan Mandic volvió a erigirse en salvador de los serbios y anotó un tanto para romper la racha española, y de nuevo, los de David Martín tuvieron casi cinco minutos de sequía, llegando al último periodo con un gol de ventaja, 9-10, tras otro tanto final de Mandic. El poco acierto ofensivo continuó los dos primeros minutos del último cuarto, pero Bernat Sanahuja anotó un gran tanto que volvió a rescatar a los españoles, y Álvaro Granados apareció de nuevo para estirar la renta. Mandic intentó liderar la última intentona de reacción de los campeones olímpicos, pero los tantos de Perrone y un doblete del máximo goleador español del partido, certificaron la victoria sin sufrir demasiado, algo prácticamente imposible ante los rivales a los que se enfrentaban. Tras superar a los dos 'cocos' que eliminaron a España en los Juegos de Tokio, Hungría y Serbia, los de David Martín buscarán continuar su senda inmaculada este próximo sábado frente a Japón, y acabarán la fase de grupos ante los anfitriones, Francia. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: SERBIA, 11 - ESPAÑA, 15 (6-7, al descanso). --EQUIPOS. SERBIA: Filipovic (p); Mandic (4), Strahinja Rasovic, Randelovic, Cuk (2), Dedovic (1), Drasovic, Nikola Jaksic (2), Vico, Ubovic (2), Petar Jaksic y Viktor Rasovic. ESPAÑA: Edu Lorrio(p); Munárriz (2), Granados (4), Sanahuja (2), Famera (1), Cabanas (1), Perrone (3), de Toro, Larumbe, Tahull, Biel Lara (1) y Bustos (1). --PARCIALES: 3-4, 3-3, 3-3 y 2-5. --ÁRBITROS: Adrian Alexandrescu (ROM) y Raffaele Colombo (ITA). --PISCINA: Centro Acuático.

Compartir nota: Guardar Nuevo