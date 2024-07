Venezuela rompe relaciones con Perú tras haber reconocido a González como presidente electo

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha anunciado este martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú, después de que el Gobierno de Dina Boluarte desconociera los resultados oficiales de las elecciones presidenciales venezolanas, que daban como ganador a Nicolás Maduro, y reconociera al candidato opositor, Edmundo González, como presidente electo. "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República del Perú, sobre la base del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Nos vemos obligados a tomar esta decisión luego de las temerarias declaraciones del canciller peruano que desconocen la voluntad del pueblo venezolano y nuestra Constitución", ha indicado a través de su perfil en la red social X. En la víspera, el ministro de Exteriores peruano, Javier González-Olaechea, subrayó en una entrevista que Perú no reconoce la victoria de Maduro y que "no es admisible la permanencia del régimen", a la par que ha defendido que el principal candidato opositor, Edmundo González, "es el presidente electo legítimo" de la nación sudamericana. Tras estas declaraciones, Maduro criticó la posición de Lima y el propio Gobierno de Boluarte: "El Gobierno no electo y repudiado por su pueblo sacó un comunicado reconociendo como presidente de Venezuela al nuevo Guaidó. Esta película la hemos visto, pero tiene sorpresa y va a tener un final bonito y feliz para ustedes", ha declarado, en referencia a Juan Guaidó, opositor que se autoproclamó presidente de Venezuela en 2019.

Compartir nota: Guardar Nuevo