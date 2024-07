Petrusev: Contra Estados Unidos no lo dimos todo, hoy sí

Lille (Francia), 31 jul (EFE).- Filip Petrusev, máximo anotador -con 15 puntos- de la selección de Serbia, que este miércoles derrotó con claridad (66-107) a Puerto Rico en su segundo partido del grupo C del torneo olímpico de los Juegos de París 2024, declaró en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en las afueras de Lille, que "contra Estados Unidos no lo" dieron todo, pero que esta vez "sí".

"Lo principal es que la energía estuvo ahí. Perdimos contra Estados Unidos, porque no nos esforzamos al máximo, no lo dimos todo. Esta vez no fue así. Pusimos energía durante los 40 minutos; y ahí fue donde radicó la gran diferencia" explicó Petrusev, de 24 años, pívot del Olympiacos griego.

Acerca de Sudán del Sur, su próximo rival, opinó que es "un equipo realmente bueno".

"Casi le ganan a Estados Unidos en un partido de preparación para los Juegos (101-100, en Londres). Será un partido diferente al de hoy; pero estaremos listos", señaló el pivot de la selección serbia, que lidera Nikola Jokic, pero para la que este miércoles siete de sus hombres anotaron más de diez puntos. EFE

