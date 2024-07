La Fiscalía de Venezuela eleva a más de 1.000 la cifra de detenidos durante las protestas

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha elevado a más de 1.000 la cifra de detenidos durante las protestas después de que el presidente, Nicolás Maduro, haya sido reelegido en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional. Saab ha explicado en rueda de prensa que si se demuestra que los 1.062 detenidos no participaron en actos violentos "serán liberados". "Si se demuestra su culpabilidad serán imputados", ha indicado, según ha recogido el diario 'El Universal'. Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González. Las protestas contra la victoria de Maduro ya se han saldado con al menos once fallecidos, dos de ellos menores de edad, según ha denunciado la ONG de Derechos Humanos Foro Penal. La líder opositora María Corina Machado ha denunciado este miércoles detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas e incluso asesinatos. Está previsto que se reúna de urgencia este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) después de que nueve países latinoamericanos hayan pedido una reunión para tratar los últimos acontecimientos en Venezuela.

