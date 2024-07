Gerentes de Servicios Sociales reclaman medidas para que el próximo censo de residencias sea "fiable"

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reclamado al Gobierno, al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a las comunidades autónomas, medidas para que el próximo censo de Residencias asegure una información "completa y fiable", a diferencia del último estudio presentado en abril de 2024, que consideran "incompleto", y pregunta si se va a sancionar a los centros que no aporten información. En este sentido, la asociación ha enviado sendas cartas al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; a la directora del IMSERSO, María Teresa Sancho; a la presidenta del INE, Elena Manzanera, y a los consejeros de todas las comunidades autónomas. En la carta, los directores de Servicios Sociales preguntan qué medidas se han adoptado con cada uno de los 1.060 centros residenciales que, estando obligados a aportar los datos solicitados para este censo, no lo han hecho. Asimismo, quieren saber qué medidas se piensa adoptar en el futuro para que todos los centros residenciales aporten los datos que se les solicite para la elaboración del censo, o para sancionar a quienes no lo hagan. Igualmente, preguntan a las instituciones si se plantea utilizar como referencia para el Censo de Centros Residenciales en los próximos años utilizar la base de centros de la Comunidades Autónomas, a fin de asegurar la fiabilidad de la misma "y evitar el bochorno de que más de uno de cada seis centros no existan como tales, tal y como ha ocurrido en el Censo presentado este mismo año". Según recuerda la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el pasado mes de abril, con dos años de retraso, se presentaron los resultados del primer 'Censo de centros residenciales en España', promovido por el IMSERSO, en el marco del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. Los gerentes de Servicios Sociales expresaron entonces su "perplejidad", cuando el propio censo reconocía que de la base inicial (8.114 centros) se habían eliminado el 15,8% (1.283), más de uno de cada seis centros. Además, han criticado que, de los 6.831 centros resultantes, 1.060, el 15,5% de los mismos no aportan ninguna información, algo que consideran "inaudito" ya que, según establece el Real Decreto por el que se aprueba el Programa anual 2021 del Plan Estadístico Nacional, establece la obligatoriedad de cumplimentación. "La consecuencia es que, a pesar de las expectativas generadas con ese censo, seguimos sin datos fiables sobre cuantas residencias para mayores o para personas con discapacidad hay en España, ni cuántas plazas hay en total, y si son o no suficientes para cubrir la necesidad de plazas residenciales", lamenta la asociación. En este sentido, espera "que el IMSERSO no vuelva a tropezar en la misma piedra" y le preocupa que el nuevo Censo anunciado sea otra vez un "estudio incompleto", algo que consideran "inadmisible en el marco del Plan Estadístico Nacional, y en unos servicios que actualmente reciben más de 400.000 personas en España, y que dan empleo a más de 200.000 trabajadores".

