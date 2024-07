¡Primeras imágenes en España! Marta Peñate desborda felicidad tras ganar 'Supervivientes All Stars'

La final de 'Supervivientes All Stars' vivió un momento culminante este domingo, con la proclamación de Marta Peñate como la ganadora del reality. La última jornada estuvo marcada por una intensa emoción y la presencia de familiares y seres queridos, quienes celebraron el cierre de esta edición especial del programa. La reciente ganadora del concurso ha querido expresar su agradecimiento a la prensa por el apoyo recibido durante su participación en el reality. Con una amplia sonrisa en el rostro, la influencer se ha mostrado visiblemente emocionada y contenta con el resultado final del concurso en su llegada a España. Sin embargo, la ganadora se ha disculpado por no haber podido responder a las preguntas del equipo de Europa Press debido a que estaba usando auriculares: "Me siento muy mal, no te oigo". A pesar dela situación, Marta ha seguido con una gran sonrisa, revelando que estaba escuchando "la Potra Salvaje", un detalle que añadió un toque de humor a sus palabras.

