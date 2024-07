Serrano: "Los venezolanos saben que tienen al PP de Madrid con ellos, lo que no sabemos es qué va a hacer el PSOE"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este lunes que los venezolanos "saben que tienen al PP de Madrid con ellos, lo que no sabemos es qué va a hacer el PSOE". Durante esta tarde en la manifestación 'Con Venezuela' en la Puerta del Sol de Madrid, Serrano ha afirmado que hace unos años los socialistas tenían la misma posición que el PP, pero ahora "se ponen del lado de Maduro y cuestionan como compatriotas acudamos allí a acompañar a la oposición, de alguna manera así legitiman el régimen de Maduro". Por eso, ha pedido al Gobierno de España que haga lo mismo que han hecho el resto de gobiernos: "que den una respuesta contundente". "Desde el PP de Madrid no podíamos faltar a esta cita con la democracia y con la libertad ayudando a todo el exilio venezolano en las últimas semanas", ha añadido Serrano. Así, a la vista de lo que ha acontecido en Venezuela, el secretario general del PP de Madrid ha reiterado que están apoyando "a todos los venezolanos de bien, que quieren un cambio". "Todo el mundo sabe lo que ocurrió ayer en Venezuela, la mayoría de los venezolanos votaron cambio. Lo que no puede ser es que el régimen de Maduro no reconozca los resultados y haya dado un resultado falso. Vamos a seguir dando la batalla de la democracia y de la libertad junto a todo el pueblo venezolano", ha concluido.

