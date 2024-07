El ministro de Defensa de Israel visita a los familiares de las víctimas del ataque en los Altos del Golán

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha visitado este lunes a las familias de las víctimas que murieron el sábado en el ataque con cohetes registrado contra la localidad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán, y atribuido al partido-milicia libanés Hezbolá. "Para mí no hay diferencia entre un niño judío asesinado en el sur de Israel el 7 de octubre y un niño druso asesinado en los Altos del Golán. Es lo mismo, son nuestros niños", ha señalado Gallant en declaraciones a los familiares de los doce niños y adolescentes fallecidos. "Haremos todo lo posible para restablecer la seguridad y permitir que la vida continúe como debe. Hezbolá pagará un precio por esto: nuestras acciones lo dirán todo", ha manifestado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Sus palabras llegan después de que el Gabinete israelí haya dado el visto bueno a Gallant y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para tomar las medidas "pertinentes" llegado el momento y decidir cómmo resopnder al ataque del fin de semana. Este mismo lunes, cientos de personas se han congregado en Majdel Shams para asistir al funeral de uno de los menores, si bien otros diez fueron enterrados ya el domingo. Las víctimas tenían entre 10 y 16 años y se encontraban jugando al fútbol en un campo de la localidad cuando se produjo el ataque que también dejó decenas de heridos. El Ejército israelí ha asegurado que el cohete fue disparado desde Líbano por parte de Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán. Así, ha asegurado que se trata de un proyectil de fabricación iraní con una ojiva de 50 kilos, si bien Hezbolá ha negado estar detrás del ataque. Desde el inicio de la ofensiva israelí se han registrado enfrentamientos entre las partes en la frontera entre Líbano e Israel. El partido-milica chií afirma que ataca a Israel para apoyar la causa palestina y al grupo armado Hamás. El domingo, los familiares de las víctimas criticaron la visita de varios altos cargos del Gobierno a la zona y acusaron a las autoridades israelíes de haberse despreocupado de la situación durante los diez meses que lleva en marcha la ofensiva.

Compartir nota: Guardar Nuevo