Al menos dos muertos, uno de ellos miembro de Hezbolá, en un ataque de Israel contra el sur de Líbano

El partido-milicia libanés Hezbolá ha informado este lunes de que uno de sus miembros ha muerto en un ataque con dron perpetrado por el Ejército israelí contra el sur de Líbano, el primero tras el ataque registrado el fin de semana contra los Altos del Golán, que se saldó con doce muertos. Hezbolá ha indicado que el ataque ha golpeado un vehículo y una motocicleta que circulaban por una carretera en el sur del país, al tiempo que ha explicado que el miembro del grupo ha sido identificado como Abbas Hijazi y se encontraba "de camino a Jerusalén". Los servicios de rescate libaneses han confirmado previamente que al menos dos personas han fallecido a causa de este ataque registrado en la localidad de Shaqra, situada a unos 116 kilómetros de Beirut, la capital del país. No obstante, las propias fuerzas israelíes no han hecho comentarios al respecto. La muerte del supuesto miembro de Hezbolá sitúa en 382 los miembros del partido-milicia muertos desde que comenzó la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Así, se ha convertido en el primer operativo en morir en un presunto ataque de las fuerzas israelíes desde el sábado, si bien el Ejército israelí no ha dado por ahora informaciones al respecto.

Compartir nota: Guardar Nuevo