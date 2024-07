Manifestantes israelíes piden este sábado el fin de la guerra en silencio tras los ataques en Majdal Shams

Miles de manifestantes han vuelto a tomar este sábado las calles de distintas ciudades de Israel para exigir el fin de las hostilidades, la liberación de los rehenes y la celebración inmediata de elecciones, guardando además varios minutos de silencio en señal de protesta por los ataques que en la misma tarde han acabado con la vida de al menos doce personas en Majdal Shams. Uno de los focos principales de las protestas ha sido, como en semanas anteriores, la ciudad de Tel Aviv, donde familiares de algunos de los rehenes que aún continúan retenidos han exigido que "todos los responsables rindan cuentas", ha informado el diario 'Times of Israel'. En esta ciudad se han visto rostros conocidos como el del ex primer ministro Ehud Barak, quien ha reiterado su llamamiento a una "rebelión civil generalizada, a una desobediencia civil no violenta", que incluya "el cierre del país" de ser necesario, todo con el objetivo de derrocar al Ejecutivo del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu. Al menos una persona ha sido detenida en esta ciudad, donde se han vivido momentos de tensión con enfrentamientos violentos entre agentes de Policía y manifestantes, que han tenido lugar mientras las autoridades intentaban dispersar las protestas, según Haaretz. En paralelo a la concentración antigubernamental de Tel Aviv se han originado otros focos de protesta, como las organizadas en la cercana Plaza de los Rehenes y en otras ciudades como Jerusalén, Haifa, Karmiel, Rehovot o en el cruce de Amiad en Galilea. Como viene siendo habitual, un grupo de personas se ha concentrado frente a las casas de Netanyahu en Cesarea y también en Jerusalén, donde los manifestantes han marchado en silencio a modo de repulsa a "la imagen horrible de los niños muertos en Majdal Shams" y "para mostrarle al Gobierno exactamente lo que debe hacer". Las manifestaciones de este sábado llegan después de que como mínimo doce civiles israelíes hayan muerto y más de una docena hayan resultado heridos por el impacto de un proyectil lanzado desde Líbano y que ha caído por la tarde en un campo de fútbol de la localidad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, según el último balance militar. Entre los fallecidos hay menores y adolescentes de entre 10 y 20 años de edad, según la Estrella de David Roja israelí (Magen David Adom). Seis de ellos se encuentran en estado grave, tres con pronóstico moderado, cuatro leves y varias personas más tratadas por ansiedad. Las personas heridas han sido trasladadas en ambulancias y en helicópteros militares a centros sanitarios de la Magen David Adom. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

