Las 'skaters' españolas Daniela Terol y Natalia Muñoz se quedan sin final en street

Las jóvenes 'skaters' españolas Daniela Terol y Natalia Muñoz, de 15 años, no competirán en la final de la modalidad de street, después de finalizar decimotercera y decimocuarta en sus respectivas series preliminares disputadas en la Plaza de la Concordia de París. Muñoz acabó en la cuarta plaza en la primera serie clasificatoria del día, con una puntuación total de 214.70. Los dos ejercicios principales lastraron a la andaluza, con un 57.44 en el segundo de ellos como su mejor opción. En los trucos, arrancó más entonada en los primeros intentos (74.25 y 83.01), pero la española no pudo mejorar dichos puntos, incluso no completó los dos últimos. Sin embargo, conforme fueron sumándose series y participantes, una Muñoz con nervios ante la competición olímpica, comenzó a caer en la tabla y perdiendo opciones de avanzar a esa final. De manera muy parecida a Daniela Terol, la otra participante española este domingo en street y que se enteró de su participación hace apenas dos días, por la lesión de una rival.. La catalana mejoró su primer ejercicio en el segundo intento (63.72 y 70.12), y continuó a un buen nivel en el primer truco (76.39), pero sufrió dos duras caídas en el segundo y el tercero, que le hizo incluso cojear. A la cuarta fue la vencida y Terol se desquitó de los dos errores previos con un buen movimiento, aunque no mejor que su primer intento. Terol se colocó quinta al acabar su serie, pero también fue un espejismo hasta que compitieran las favoritas. Una de ellas, la brasileña Rayssa Leal, plata en Tokio, falló en las rutinas y solo puntuó 59.88, por lo que necesitó un milagro para entrar entre las ocho clasificadas. Y lo logró, con el mejor truco de la jornada (92.68), para avanzar como séptima. También estará en la final la japonesa Funa Nakayama, bronce en Tokio y quinta ahora en una preliminar que dominaron sus compatriotas Coco Yoshizawa y Liz Akama, primera y segunda, respectivamente.

Compartir nota: Guardar Nuevo