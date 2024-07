Varios israelíes muertos por el impacto de cohetes lanzados desde Líbano contra los Altos del Golán

Varios israelíes han muerto y decenas más han resultado heridos por el impacto de al menos 40 cohetes lanzados durante la tarde de este sábado sobre la región de Majdal Shams, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel. Fuentes médicas israelíes han indicado que hay varios menores de edad entre los fallecidos, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. Hasta nueve de los heridos estarían en estado crítico, según la Estrella de David Roja (Magen David Adom), que indica que las víctimas son de entre 10 y 20 años de edad. Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado el impacto de un proyectil procedente de territorio libanés en la zona de Majdal Shams. Efectivos militares y sanitarios trabajan ya en la evacuación, según el comunicado militar. Por otra parte, se ha informado de la detección de una treintena de proyectiles lanzados desde territorio libanés. "Los cazas de la defensa aérea interceptaron con éxito varios misiles. El resto de misiles cayeron en zona abierta, sin víctimas", ha indicado en su canal oficial. Otros diez proyectiles fueron detectados en la zona de Neve Ativ sobre las 17.55. Todos ellos "cayeron en una zona abierta y no han provocando víctimas". Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

