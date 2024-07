Previa del España - Nigeria

La selección española femenina de fútbol se enfrenta este domingo a Nigeria en la segunda jornada de la fase de grupos de los Juegos de París, después de un estreno tan histórico como exitoso con un triunfo que brinda a las de Montse Tomé la oportunidad de certificar su pase a los cuartos de final por la vía rápida para llegar con tranquilidad a la última fecha y de seguir puliendo su brillo, ante un combinado africano que viene de perder. España afronta este domingo (19.00 horas) en el Stade de la Beaujoire, en Nantes, su segundo paso en sus primeros Juegos Olímpicos. El equipo de Tomé superó con triunfo (2-1) sobre Japón su histórico debut en una cita de estas características, en una demostración de carácter, al remontar el primer tanto nipón, que no amedrentó a las españolas. Estas demostraron su capacidad de resiliencia para no defraudar y confirmarse como uno de los grandes favoritos a las medallas. La campeona del mundo sufrió ante una Japón que endosó un 4-0 a las de Tomé el verano pasado, aunque la selección terminó levantando el Mundial. Aquel precedente marcó el primer partido histórico del fútbol femenino español olímpico y se dejó notar por momentos. Fujino adelantó a las asiáticas, pero Aitana Bonmatí empató rápido con una fantástica jugada. Lo mejor de España, su segunda mitad, con paciencia hasta el 2-1, mimando el balón y haciendo gala de su identidad. La 'Roja' debe ya haber superado los esperados nervios del estreno para atar el pase a cuartos este domingo, ante un combinado africano que cayó frente a Brasil (0-1), y que lamenta ya una serie de nueve derrotas en sus últimos diez partidos en Juegos Olímpicos. La principal arma de Nigeria será su fortaleza física, un obstáculo que las españolas deben contrarrestrar con su fútbol, sin desesperarse, aunque conscientes del premio que hay en juego. Una victoria asegura los cruces, pendientes del resultado del Brasil-Japón, con las cariocas también optando a un primer puesto. Y es que la selección que acabe en lo más alto del Grupo C se enfrentará en cuartos al mejor tercero del Grupo A (Francia, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda) o B (Alemania, Estados Unidos, Australia y Zambia). Presumiblemente, España mantendrá el mismo once, con Alexia Putellas como titular y Jenni Hermoso en el banquillo, que saltó ante Japón para batallar contra un equipo africano muy fuerte que se esperará en bloque bajo-medio. Ante este esperable planteamiento, las campeonas del mundo deben olvidarse de la ansiedad del marcador y centrarse en ese primer gol, que puede ser clave en el devenir del encuentro. Las españolas medirán su consistencia --solo ha perdido un encuentro en 19 partidos desde la goleada ante Japón-- ante un combinado africano que lidera la atacante del Atlético de Madrid Rasheedat Ajibade, capitana de su selección. Mientras que Asisat Oshoala, ex del FC Barcelona, no tuvo minutos en la derrota ante Brasil y habrá que esperar para saber si puede tener algún minuto frente al combinado entrenado por Montse Tomé. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Del Castillo, Paralluelo y Caldentey. NIGERIA: Nnadozie; Alozie, Demehin, Ohale, Okeke; Abiodun, Ucheibe, Echegini; Oyedupe, Ihezuo y Ajibade. --ÁRBITRO: Tori Penso (USA). --ESTADIO: Stade de la Beaujoire (Nantes). --HORA: 19.00/La 1.

