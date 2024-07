Crónica del República Dominicana - España, 1-3

La selección española masculina de fútbol se impuso este sábado a República Dominicana (1-3), en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo olímpico masculino de Paris 2024, gracias a los goles de Fermín, Álex Baena y Miguel Gutiérrez, certificando así su pase a los cuartos de final a falta de la disputa del tercer encuentro del grupo. Los de Santi Denia cumplieron con las expectativas venciendo en el segundo partido del torneo olímpico masculino al combinado de Ibai Gómez, que puso en problemas a España hasta la expulsión de Azcona por agresión a Cubarsí en el 45 de partido. Así, 'la Rojita' se mete los cruces de cuartos de final por segundos Juegos Olímpicos consecutivos. Además, la buena noticia de la clasificación puede ser aun mejor si Egipto no consigue ganar a Uzbekistán, ya que eso certificaría el primer puesto de España en el Grupo C. España arrancó el partido con mucho dominio del balón pero sin apenas generar peligro sobre la portería. Como ocurriera en el debut ante Uzbekistán, a los de Santi Denia les estaba costando mucho tener profundidad en el juego, más aun ante una República Dominicana muy arropada en defensa con línea de cinco. Así, la primera gran ocasión de 'la Rojita' llegaría en el minuto 18 tras un grave error del guardameta Bosl, que erró en la salida de balón entregando un balón franco a Abel Ruiz que, sin embargo, no acertó en la definición. Sería el preludio del primer gol del partido. De nuevo, en una presión de España sobre el guardameta dominicano, este volvería a cometer un error. Esta vez su entrega acabó en botas de Fermín López que definió en el uno contra uno con un disparo cruzado raso para colocar a España por delante en el marcador en el minuto 24 de partido. Un gol que sentó bien a los de Santi Denia que en disparos de Álex Baena, de cabeza, y Abel Ruiz, cruzado desde el interior del área, tuvieron las posibilidad de poner el 2-0 en el marcador. Pese al dominio de España y la falta de ideas ofensivas, la distancia de un solo gol en el marcador mantenía a los dominicanos en el partido. Y así, tras un error de Juanlu en la salida de balón, un córner concedido por los de Santi Denia igualaría el encuentro. El balón parado botado desde la esquina por Edison Azcona lo cabeceó Montes de Oca al fondo de la portería de Arnau Tenas, que no pudo hacer nada para evitarlo. La reacción de España tras el gol fue buena y, en botas de Abel Ruiz y Sergio Gómez, los españoles volverían a inquietar la portería de Bosl. Aunque la jugada más trascendente antes del descanso no sería una ocasión, sino la agresión del asistente del empate dominicano sobre Pau Cubarsí que dejó en inferioridad al equipo de Ibai Gómez al filo del descanso. Una acción que también supuso la amarilla para Cubarsí, que se perderá el partido ante Egipto por acumulación de tarjetas. El paso por vestuarios pareció haber aclarado las ideas de España y, la primera ocasión para deshacer la igualada llegó tan solo seis minutos de la reanudación. Un centro de Miranda, de lo mejor de España en el partido, acabó en un remate ligeramente desviado de Fermín. Y solo cinco minutos más tarde, en el 56', un remate desde fuera del área de Álex Baena, desviado por un defensor dominicano, acabó en el fondo de la portería. Se volvía a adelantar España en el marcador, esta vez con todo aun más de cara gracias a la superioridad numérica. Ya por delante en el marcador, España comenzó a contemporizar el partido, tomando menos riesgos en sus pases, aunque sin renunciar al ataque. Y en el minuto 72 de partido, una jugada coral del equipo español acabó con un centro raso desde la derecha de Fermín que acabó cayendo en el segundo palo al recién incorporado Miguel Gutiérrez, que solo tuvo que empujar el balón para colocar el 3-1 en el partido. Un gol que relajó a España en el tramo final del partido, donde se vieron las mejores combinaciones de los de Denia, que tuvieron la posibilidad de hacer el cuarto gol del partido en un cabezazo de Eric García que salió a escasos centímetros del larguero, así como en un remate desde dentro del área de Diego López que se encontró con la intervención del portero dominicano. Finalmente, victoria por 1-3 de España que se convierte en el primer equipo clasificado para los cuartos de final, y que hace que el tercer partido de fase de grupos ante Egipto sea un mero trámite, permitiendo a Santi Denia dar descanso a jugadores importantes, así como minutos a los que han contado con menos oportunidades en las dos primeras jornadas. --RESULTADO: REPÚBLICA DOMINICANA, 1 - ESPAÑA, 3 (1-1, al descanso). --EQUIPOS: REPÚBLICA DOMINICANA: Bols; Reyes (de León, min. 78), Pujol, de Lucas, Urbaez, Lemaire (Núñez, min.59); De la Cruz (Ureña, min.59), Morschel (Baez, min.90), Montes de Oca; Lorenzo (Peter Federico, min. 46) y Azcona. ESPAÑA: Tenas; Miranda (Miguel Gutiérrez, min. 66), García, Cubarsí (Pacheco, min. 66), Juanlu; Barrios (Bernabé, min. 66), Fermín López (Diego López, min. 77); Gómez, Baena (Turrientes, min. 77), Oroz; y Ruiz. --GOLES: 0-1, min.24: Fermín López. 1-1, min.38: Montes de Oca. 1-2, min.55: Álex Baena. 1-3, min.72: Miguel Gutiérrez. --ÁRBITRO: Al Naqbi (UAE). Amonestó a Cubarsí (min.45+2) y Pacheco (min.90+3) por España. Expulsó por roja directa al dominicano Azcona. --ESTADIO: Matmut Atlantique de Burdeos.

