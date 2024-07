Retenido en Panamá un avión con destino a Venezuela con varios expresidentes latinoamericanos a bordo

Un avión de la aerolínea panameña Copa Airlines con destino a Venezuela que transportaba a varios expresidentes latinoamericanos no ha podido despegar este viernes desde el aeropuerto de Panamá por el "bloqueo del espacio aéreo venezolano". "Avión de Copa que transportaba a la presidenta Moscoso (Mireya) y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano", ha denunciado el presidente panameño José Raúl Mulino en la red social X. Por su parte, el expresidente mexicano Vicente Fox ha acusado al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de hacer "otra de sus tropelías". "Y la gente dentro asándose de calor, pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez", ha señalado. En el avión también estaban presentes el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez, el exmandatario boliviano Jorge Tuto Quiroga y la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez. Todos ellos viajaban a Venezuela para ser observadores de los comicios presidenciales que se celebran este domingo en el país. La expresidenta panameña Mireya Moscoso ha explicado a los pasajeros que el avión no puede partir hasta que los exmandatarios se bajen. "Queríamos apoyarlos en todo a sabiendas de que no nos iban a permitir siquiera salir del aeropuerto", ha sentenciado. En otro vídeo difundido por Tuto Quiroga en Facebook, el expresidente boliviano detalla que la situación afecta a otros dos aviones. "Tres aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela", señala. La cuenta oficial de la campaña de la opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González se ha hecho eco de lo sucedido: "Venezolanos que venían en el mismo vuelo aplauden y cantan el himno en respaldo a los líderes mundiales", ha sentenciado.

