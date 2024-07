Rafa Nadal, Jon Rahm o Carolina Marín quieren quitarse en París el regusto amargo de Tokio

El tenista Rafa Nadal, el golfista Jon Rahm, la jugadora de bádminton Carolina Marín, el baloncestista Juancho Hernangómez, la atleta Irene Sánchez-Escribano o la gimnasta Ana Pérez son algunos de los deportistas españoles que acuden a los Juegos Olímpicos de París con un ánimo especial después de su ausencia en Tokio por problemas físicos o de salud. El manacorí, abanderado en Río 2016, y campeón olímpico en Pekín 2008, anunció su baja en la última cita olímpica en Tokyo 2020 debido al desgaste que había sufrido en la temporada de tierra batida, que finalizó cayendo en semifinales de Roland Garros, unas pistas en las que volverá a competir en París. En ese momento, el balear, que ya se había perdido la cita de Londres 2012 por lesión y cuando iba a ser el abanderado de la de inauguración, explicó que lo hacía por "alargar" su carera deportiva y seguir "luchando y compitiendo al máximo nivel en el medio y largo plazo". Ahora, tres años después, el campeón de 22 'Grand Slams' llega a París después de dos años muy complicados con lesiones y problemas físicos que pusieron en riesgo incluso su vuelta a las pistas. Tras alcanzar la final en el ATP 250 de Bastad en individuales, y las semifinales en dobles junto al noruego Casper Ruud, Nadal tiene previsto competir en los Juegos en individuales y en dobles, acompañado por el vigente campeón de Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz, aunque ha arrojado dudas por unas molestias físicas. En la pista que le ha visto alzar los brazos como campeón hasta en 14 ocasiones, el exnúmero uno del mundo buscará poner un broche dorado a su carrera con una gran actuación en los Juegos, después de su oro individual en Pekín 2008, y en dobles en Río 2016 junto a Marc López, y redimirse tras perderse los Juegos de Tokio. Quien también quiere seguir engordando su palmarés en los Juegos de París es la campeona olímpica en 2016 Carolina Marín, que se perdió la anterior cita olímpica por una grave lesión en la rodilla derecho que se produjo un mes antes de Tokio y justo cuando volvía a estar a buen nivel tras haber sufrido una lesión similar en la rodilla izquierda. La onubense llega a París con más ganas que nunca de reivindicarse y conseguir un título olímpico que engrandecería aún más si cabe su gran trayectoria y después de un ciclo donde poco a poco recuperando su mejor nivel, conquistando el Campeonato de Europa este pasado mes de abril o el prestigioso All England, además de ser subcampeona del Mundial de 2023. También quiere revancha tras no poder participar en la capital nipona hace tres años, el mejor golfista español del ranking mundial, Jon Rahm, que llegaba como clara opción de medalla a Tokio, pero tuvo que perderse la cita tras dar positivo en COVID-19 un día antes de empezar a competir. El vasco, actual número 10 del ranking mundial y ganador de 33 torneos, entre ellos el US Open y el Masters de Augusta, disputará en París su primeros Juegos Olímpicos, con menos favoritismo que en Tokio, pero con ganas de demostrar su buen nivel tras su séptimo puesto en el Abierto Británico. El baloncestista Juancho Hernangómez también debutará en París después de sufrir una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo en uno de los amistosos previos a los Juegos de Tokio y la negativa de la que era entonces su franquicia en la NBA, Minnesota Timberwolves, que no le permitió su participación. El madrileño lo hará además después de apenas poder participar en el Preolímpico de Valencia por una lesión muscular de la que se ha recuperado a tiempo. Otra de las que también vivirá su primera experiencia en los Juegos de París será la atleta Irene Sánchez-Escribano, que sufrió una fractura en el pie izquierdo a una semana de competir en Tokio, mientras que la suerte tampoco estuvo del lado de la gimnasta Ana Pérez antes de los Juegos de Tokio. La sevillana, olímpica en 20216, sufrió la fractura del metatarsiano de un pie y la rotura de los ligamentos del tobillo del otro pie a apenas seis meses de competir en la capital nipona, en un accidente en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento de Madrid (CAR) donde entrena y que incluso le hizo plantearse la retirada, pero finalmente tres años después volverá a participar en unos Juegos Olímpicos.

