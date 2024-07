Francia "empieza a reanudar" el servicio de ferroviario tras sufrir un "ataque masivo"

El ministro de Transportes de Francia, Patrice Vergriete, ha asegurado que el tráfico ferroviario "empieza a reanudarse" tras haber sufrido este viernes a primera hora un "ataque masivo" a la red de trenes de alta velocidades a pocas horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en París. "El tráfico comienza a reanudarse, quiero agradecer a los agentes de la SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses) que se han movilizado fuertemente esta mañana", ha manifestado Vergriete durante una entrevista para TF1 en que la que ha adelantado que para esta tarde uno de cada tres trenes debería estar en funcionamiento. Por otro lado, la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, ha asegurado que el incidente en la red ferroviaria no tendrá "ningún impacto en la ceremonia" de inauguración de las Olimpiadas, que se celebrará esta misma noche en el centro de la ciudad, porque "no tiene consecuencias en la red de transporte". La SNCF ha denunciado este viernes un "ataque masivo" contra su red de trenes de alta velocidad, afectando a tres de las cuatro líneas de la capital y provocando que "un gran número de trenes" haya tenido que ser desviado o incluso cancelado. La empresa ha pedido a los viajeros posponer sus viajes y no acudir a las estaciones.

Compartir nota: Guardar Nuevo