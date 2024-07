EAU aboga por el despliegue de "una misión internacional temporal" en Gaza tras el fin del conflicto

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han reclamado el despliegue de "una misión internacional temporal" en la Franja de Gaza tras el fin de la ofensiva militar de Irael contra el enclave para restaurar el orden y abordar las necesidades humanitarias de la población, pese al rechazo a esta posibilidad ya expresado por la Autoridad Palestina y las facciones palestinas, incluido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La secretaria de Estado para Cooperación Internacional emiratí, Rim al Hashimi, ha sostenido que "consolidar la paz y la seguridad y poner fin al sufrimiento humano debería arrancar con el despliegue de una misión internacional temporal en Gaza, con una invitación formal por parte del Gobierno palestino". Así, ha recalcado que "un nuevo primer ministro creíble e independiente debe encabezar este gobierno y garantizar operaciones transparentes alineadas con los más altos estándares globales", antes de incidir en que el Ejecutivo debería acometer "las reformas necesarias" para "hacer frente a los desafíos de los palestinos y satisfacer sus legítimas aspiraciones de independencia". Al Hashimi ha manifestado además que "esta misión internacional será responsable de responder de forma eficiente a la crisis humanitaria que sufren los ciudadanos en Gaza, establecer la ley y el orden, asentar los pilares para la democracia y allanar el camino para reunificar Gaza y Cisjordania bajo una Autoridad Palestina única y legítima". De esta forma, ha afirmado que como paso previo sería necesario alcanzar un alto el fuego en Gaza y una liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre, al tiempo que ha reseñado que "una vuelta al 'statu quo' previo al 7 de octubre de 2023 no logrará una paz sostenible para palestinos, israelíes y la comunidad internacional en general". "Israel, como potencia ocupante, debe hacer su parte para materializar la visión de la comunidad internacional", ha explicado Al Hashimi, quien ha abundado en que "Gaza no puede recuperarse si sigue viviendo bajo bloqueo o si una autoridad paelstina legítima no puede asumir sus responsabilidades", según ha informado la agencia estatal emiratí de noticias, WAM. Alrededor de 15 facciones palestinas, entre ellas Al Fatá y Hamás, firmaron esta semana un acuerdo en Pekín para poner fin a sus divisiones y formar un gobierno de unidad. Hasta la fecha, todas han rechazado la posibilidad del despliegue de tropas extranjeras en Gaza tras el fin del conflicto con Israel. Israel desencadenó una ofensiva contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado cerca de 39.200 muertos, a los que se suman cerca de 590 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones por parte de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos desde esa fecha.

