Mariona Caldentey: "El equipo ha demostrado que somos maduras y que podemos remontar partidos"

La futbolista internacional española Mariona Caldentey ha destacado este jueves que ella y sus compañeras de la selección nacional han "demostrado" ser "maduras" y que por ello pueden "remontar partidos" como el de su estreno en los Juegos Olímpicos de París (Francia), que ha acabado con un 2-1 a favor de España frenta a Japón dentro del Grupo C. "Cuando tienes confianza en lo que haces, hemos remontado antes otros partidos. Es verdad que no era como queríamos empezar, pero al final hay que adaptarse a las situaciones. El equipo ha demostrado que somos maduras y que podemos remontar partidos, y creo que es importante", dijo Caldentey a RTVE desde Estadio de La Beaujoire, en Nantes. "Sabíamos que Japón iba a ser un partido difícil. Teníamos la espinita ahí del Mundial, el recuerdo de que habían sido superior a nosotras, y teníamos ganas. Hemos empezado imprecisas, es verdad que luego ellas nos han metido un gol en dos ocasiones que han tenido y hemos tenido que volver a remontar. Pero bueno, al final lo importante es que lo hemos hecho, son tres puntos más", subrayó la delantera. Pese al triunfo ante las niponas, la nueva jugadora del Arsenal FC reflexionó sobre esta tesitura. "No hace falta darle tanta emoción a la próxima. Creo que es un toque de atención también porque no siempre se pueden remontar, hay que intentar empezar mejor los partidos", advirtió. Por último, abogó por "pensar" en recuperarse. "Son pocos días entre partidos, somos menos jugadoras, así que lo principal en recuperarnos. Son tres puntos superimportantes porque sabemos que Japón es uno de los rivales fuertes del grupo. El siguiente es Nigeria, que a duelos y a físico nos van a poner al límite, así que hay que estar preparadas", zanjó.

