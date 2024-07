Colombia confirma sus primeros bombardeos en dos años contra "objetivos no humanos" en su territorio

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha confirmado este miércoles los primeros bombardeos realizados en territorio colombiano, concretamente en el municipio de Argelia (Cauca) contra "objetivos no humanos", una acción que ha llegado unas horas después de que un niño muriese por el ataque de un dron contra un campo de fútbol en El Plateado, en el mismo municipio, y atribuido a la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. "Hubo bombardeos para facilitar la llegada al territorio de soldados. No hubo bombardeos contra objetivos humanos. Los bombardeos se realizaron para garantizar la seguridad, dispersando de cualquier lugar, pero especialmente frente a la gran posibilidad de la existencia de minas, artefactos explosivos en la zona donde debía llegar este grueso de soldados de manera que no corrieran ningún riesgo para sus vidas. Esa fue la única razón de los bombardeos", ha afirmado el ministro. En ese sentido, ha expresado que tanto la Inteligencia como el Ejército y la Fuerza Aérea verificaron que se trataba de una zona "absolutamente desnuda", según ha informado la emisora Caracol Radio. Por otro lado, se ha solidarizado con la familia del niño de diez años asesinado por el dron, y ha achacado el atentado a la estructura de 'Carlos Patiño' en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Solidaridad con la familia del niño de 10 años Dylan Erazo, asesinado en atentado terrorista por el grupo criminal 'Carlos Patiño' en El Plateado, Argelia. Fortalecemos la ofensiva militar para proteger a la población y capturar a los responsables del ataque", ha añadido Velásquez.

Compartir nota: Guardar Nuevo