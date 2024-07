Netanyahu agradece a Biden sus esfuerzos para liberar a los rehenes de Gaza ante el Congreso de EEUU

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido este miércoles ante un Congreso de Estados Unidos dividido la labor del presidente Joe Biden para liberar a los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza. "El presidente Biden y yo nos conocemos desde hace más de 40 años. Quiero agradecerle el medio siglo de amistad con Israel y por ser, como él dice, un orgulloso sionista", ha subrayado, agregando que su Gobierno sigue "comprometido" a traer a todos los rehenes a casa. El primer ministro israelí ha afirmado que los miembros de Hamás, a los que ha tildado de "monstruos", "violaron a mujeres, decapitaron a hombres, quemaron vivos a bebés". "Arrastraron a 255 personas, tanto vivas como muertas, a las oscuras mazmorras de Gaza", ha dicho. Durante su discurso, el primer ministro israelí se ha referido a Noa Argamani, presente en el Congreso y quien ha recibido una ovación de los congresistas por su valentía. La joven fue secuestrada el pasado 7 de octubre por la milicia palestina durante la celebración del festival de música electrónica Supernova. Más de una docena de demócratas han decidido no acudir al cuarto discurso de Netanyahu ante el Congreso estadounidense, incluyendo la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, que se ha reunido durante la jornada con los familiares de los rehenes. Entre los que sí han presenciado sus palabras se encuentra el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York. "Aunque no estoy de acuerdo con muchas de las políticas de Bibi, asistiré al discurso porque la relación de Estados Unidos con Israel sigue siendo férrea", ha agregado. El rechazo contra el discurso de Netanyahu también se ha materializado fuera del Capitolio. Cientos de personas han protestado en contra del primer ministro israelí para pedir el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes. Las fuerzas de seguridad han intentado dispersar a los manifestantes con gas pimienta. "La multitud no ha obedecido nuestra orden de alejarse de la barrera policial", ha indicado la Policía del Capitolio en la red social X.

