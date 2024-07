María José Suárez da carpetazo para siempre a Álvaro Muñoz Escassi

Después de la polémica en la que se vio envuelta tras el testimonio de Valeri, María José Suárez ha pasado página y no quiere saber nada de Álvaro Muñoz Escassi... Tanto es así que el martes hablábamos con ella tras conocer cuál sería la portada de este miércoles de la revista 'Semana' y así reaccionaba. Sorprendida al saber que ella también sale en la misma portada que Escassi e Hiba Abouk: "Ah, ¿también?", la modelo defendía que no ha visto la imagen todavía porque ha estado muy entretenida con sus amigas: "Pues mira, la verdad es que he estado leyendo, he estado hablando con amigas y no lo he visto, no lo he visto". Al preguntarle sobre la supuesta relación entre el jinete e Hiba Abouk, María José se plantaba completamente y evitaba hacer cualquier tipo de comentario: "Yo no veo nada que hablar de ese tema". Eso sí, no podía evitar la risa al comentarle si cree que el jinete tiene cierta dependencia con las mujeres y no sabría estar solo, ya que de confirmarse su relación con la actriz, no habría estado soltero ni un mes. Además, la modelo dejaba claro que "estoy feliz de que ya no se me relacione con esta persona" y es que después de la gran decepción que ha sufrido, está consiguiendo levantar el vuelo y olvidarle: "Estoy contenta". Por último, la modelo nos dejaba claro que ha pasado página y no quiere tener más relaciones por el momento: "Ay, dejadme a mi tranquila, que estoy feliz sola".

Compartir nota: Guardar Nuevo