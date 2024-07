Las autoridades israelíes anuncian que el Ejército ha recuperado el cuerpo de la rehén Maya Goren

El kibutz Nir Oz ha anunciado este miércoles que el Ejército israelí ha logrado recuperar el cuerpo de la rehén Maya Goren, que permanecía en la Franja de Gaza desde que fue secuestrada durante los ataques del pasado 7 de octubre a manos de las milicias palestinas. "La familia ha sido informada en las últimas horas sobre la operación. La comunidad continuará su lucha para traer de vuelta a todos los rehenes, a los vivos para su rehabilitación y a los muertos para su entierro", han señalado las autoridades locales. El kibutz ha indicado que Maya Goren, de 56 años, será enterrada junto a su marido, Avner Goren --de la misma edad-- quien murió durante los ataques de las milicias palestinas dentro de la casa de la pareja, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. El Ejército confirmó el lunes en su página web la muerte de dos rehenes: Alex Danzig, de 76 años, y Yagev Buchshtab, de 35. Sus cuerpos "están retenidos por la organización terrorista Hamás" en Gaza, indicó, agregando que no se descarta que murieran por los bombardeos de Israel. Israel desencadenó una ofensiva contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. El balance de palestinos muertos ha aumentado a más de 39.100, según han denunciado las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

