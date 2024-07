La ola de calor comienza a remitir mañana, aunque las temperaturas continuarán altas en buena parte de España

Este miércoles 24 de julio será "la jornada álgida" de la ola de calor, que se espera comience a remitir este jueves, aunque las temperaturas continuarán altas los próximos días en amplias zonas del territorio nacional, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Jesús Riesco. De este modo, ayer martes lo más significativo fue que las temperaturas máximas superaron los 35 grados centígrados (ºC) en amplias áreas del interior peninsular, y en la mitad sur se superaron los 40ºC en las depresiones fluviales, con un registro de 42,5ºC en Badajoz y también de forma local en otros puntos. El portavoz de AEMET ha destacado, entre otros valores extremos, los registrados al paso del río Miño por Ourense, con 41,8ºC en Rivadavia, mientras que en Canarias las temperaturas máximas superaron los 30ºC en las vertientes sur de las islas, con los valores más altos en Gran Canaria, con 37,4ºC en Tejeda. En cuanto a este miércoles 24 de julio, se han registrado noches tropicales con temperaturas mínimas por encima de 20 grados de manera casi generalizada en la mitad sur peninsular, la vertiente mediterránea y archipiélagos, habiendo sido localmente ecuatoriales (por encima de 25 grados) en puntos de Castilla-La Mancha y Extremadura. Para el día de hoy, la AEMET prevé que en la mayor parte del país continúe una situación de estabilidad con altas temperaturas y predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de Galicia y el área la Cantábrica, con probabilidad de bancos de niebla matinales y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, siendo más probables en la Mariña de Lugo. También algún intervalo de nubes bajas matinales en otras zonas del extremo norte, Delta del Ebro y puntos de Alborán. Por la tarde, el organismo estatal espera nubes de evolución en áreas de la Cantábrica, Sistema Ibérico y Central y Pirineos, con posibilidad de algún chubasco disperso en el entorno oriental del Pirineo y alguna tormenta seca en la Ibérica Oriental. En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas matinales en los nortes, intervalo de nubes medias y altas en el este del archipiélago y nubosidad de evolución en el interior de Tenerife, y probable calima en altura. Se esperan ascensos térmicos en la mayor parte del país, de forma más acusada, en zonas de Málaga y Cádiz, con descensos en las máximas en el extremo norte. Se superarán los 35ºC en la mayor parte del interior, la mitad sur peninsular e interior nordeste, meseta norte, áreas del sur de Galicia y sur e interiores de Canarias. Es probable que se superen los 40ºC de forma generalizada en la vertiente atlántica de la mitad sur peninsular, sin que se descarten en el medio Ebro, depresión de Lleida-Huesca, interior de Valencia y también en el Miño de Ourense, aunque allí se esperan ligeros descensos. De forma muy puntual y local, no se descarta que se alcancen los 43-44ºC en puntos de las provincias de Córdoba y Badajoz. En relación con el viento, el portavoz de la AEMET ha detallado que será Alisio moderado en Canarias, Cierzo en el Ebro, Tramontana en Ampurdán y Menorca, componente este en el resto del área, viento del nordeste en el cuadrante noroeste peninsular, y predominio de la componente oeste en el cuadrante suroeste. Podrán producirse intervalos de fuerte del nordeste en el litoral noroeste de Galicia. Para este jueves 25 de julio, Día de Santiago, la AEMET ha informado de que continuará en la mayor parte del país una situación de estabilidad con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de Galicia y Área Cantábrica, donde habrá cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Se esperan intervalos de nubes bajas matinales en otras zonas del extremo norte, litoral este peninsular y el entorno de Alborán. También son probables bancos de niebla matinales en interiores del extremo norte y Alborán. Por otra parte, se prevén nubes de evolución en áreas del centro y este peninsulares, con baja probabilidad de chubascos dispersos en el entorno oriental del Pirineo, Ibérica y de alguna tormenta aislada, seca o con muy poca precipitación en interiores del tercio este. En Canarias, intervalos nubosos en el oeste del archipiélago y predominio de cielos poco nubosos en el resto, con nubosidad de evolución en el interior de las islas más montañosas sin descartar precipitaciones en Tenerife. La calima tenderá a disminuir en el archipiélago. Las temperaturas máximas este jueves tenderán a descender en el tercio oeste Peninsular y Levante, con pocos cambios en el resto. Es muy probable que sigan por encima de 35ºC en buena parte el interior de la mitad sur y del nordeste peninsular, meseta norte y vertientes sur de Canarias, incluso superar los 40ºC en zonas del entorno del Guadalquivir. No se prevén grandes cambios en las mínimas. Soplará viento Alisio moderado en Canarias, Cierzo en el alto y medio Ebro, y Tramontana en Ampurdán y Menorca, tendiendo a amainar. Del sureste en el resto del área mediterránea, Poniente en el Estrecho, norte y nordeste en el cuadrante noroeste, sin descastar intervalos de fuerte en litorales de Galicia. En el cuadrante suroeste predominarán vientos de oeste y suroeste. De cara a la recta final de la semana, es probable que en la mayor parte del país continúe una situación de estabilidad con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el extremo norte peninsular, ya que un frente atlántico se acercará el viernes y dejará cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en el norte de Galicia y áreas cantábricas, durante el fin de semana, sin descartarse que puedan extenderse a zonas aledañas. EL VIERNES ACABA LA SEGUNDA OLA DE CALOR DEL VERANO El viernes ya habrá finalizado esta segunda ola de calor, aunque las temperaturas seguirán significativamente elevadas en diversas zonas. Las temperaturas tenderán a descender en la mitad sur y los archipiélagos, y subirán en el Alto Ebro y norte de la Meseta Norte. Aún así, es probable que las máximas continúen por encima de 35ºC en interiores de la mitad sur y nordeste peninsular, meseta norte y vertientes sur de Canarias, aunque en extensiones más pequeñas que en días anteriores. Incluso es probable que puedan alcanzarse o rebasarse localmente los 40ºC en el Valle del Tajo. El sábado es probable que las máximas sigan por encima de 35ºC en interiores de la mitad sur, depresiones del nordeste peninsular e interiores de Mallorca, y no se descarta alcanzar localmente los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Para el domingo, las temperaturas descenderán en el área mediterránea y Canarias, y tenderán a aumentar en las vertientes Atlántica y Cantábrica, con probabilidad de temperaturas superiores a 35ºC en cada vez más zonas del interior de la mitad sur y del nordeste peninsular. ZONAS CON MÁS CALOR Según informa el tiempo.es, este miércoles se esperan alcanzar las máximas más altas de esta segunda ola de calor del verano. En concreto, ha indicado que en amplias zonas del centro, sur y nordeste se podrían alcanzar y rebasar los 40ºC, incluso en el sur de Galicia podrán superar los 39ºC. En concreto, estarán a más de 40ºC en Extremadura, la Comunidad de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Albacete, en el interior de la Comunidad Valenciana, en prácticamente todo el interior de Andalucía y en el valle del Ebro a su paso por Zaragoza y Lleida. En este sentido, ha avisado de que la "sartén" de España en esta ocasión serán los valles del Guadalquivir y Guadiana, donde se pueden alcanzar los 42ºC o 43ºC, y puntualmente los 44ºC en el Guadalquivir, principalmente en la campiña cordobesa. En el Cantábrico estarán entre los 25ºC y los 28ºC y en el Mediterráneo en torno a los 32ºC. En la vertiente sur de Canarias podrán superar los 34ºC o 35ºC y en Gran Canaria los 38ºC.

