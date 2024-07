La final por equipos masculinos de gimnasia, el gran reto pendiente del deporte español

Natalia Arriaga

París, 24 jul (EFE).- Entre los grandes retos pendientes del deporte olímpico español figura el de entrar en la final masculina por equipos de gimnasia, un objetivo que los integrantes de la selección ven ahora más al alcance que nunca porque los resultados recientes "animan a confiar".

Gimnastas que han pasado en este ciclo por lesiones, enfermedades graves o un accidente de coche, entre otros imprevistos, se declaran ahora listos para alcanzar esa meta.

Benjamín Bango, en sus primeros Juegos como seleccionador al frente del equipo, es consciente de que "la rivalidad es muy grande" y cree que meterse en la final de los ocho mejores "sería una gesta".

"China, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos y Ucrania van a estar ahí, y luego Suiza, Canadá, Italia o Turquía también pueden llegar a la final. Estamos esperanzados pero somos realistas", apuntó.

Para derribar esa barrera Bango cuenta con un Ray Zapata -plata en suelo en Tokio- entregado al equipo, aun a costa de sacrificar parte de sus objetivos personales; con gimnastas muy completos como Néstor Abad y Joel Plata, que harán los seis aparatos, y con complemento perfecto de Nicolau Mir y Thierno Diallo, muy rodados en la alta competición.

"Haré suelo y salto con la ilusión de meterme en ambas finales y haré anillas para el equipo", dijo Zapata.

Plata, el más perjudicado en el grave accidente que tuvo el equipo hace un año, siente que la selección "ha subido un escalón en cuanto a resultados".

"Es inevitable tener secuelas de algo tan grande", dijo sobre el accidente, "pero las intentamos reducir al mínimo. Estoy rodeado de muy buenos profesionales, tanto técnicos como en el servicio médico, que llevamos un camino muy bueno. A la hora de competir siempre enfocamos hacia lo positivo".

"Buscamos la final de equipo y sabemos que podemos. Confío tanto en mí como en mis compañeros", aseguró.

A por sus terceros Juegos va Néstor Abad, ya padre de dos hijos, curtido en mil batallas que incluyen una miocarditis, hace dos años, que puso su vida en peligro.

"He tenido muchos cambios en mi vida, he aprendido mucho de todo lo que me ha pasado y te diría que este es uno de los mejores momentos, tanto en organización mental como en los entrenamientos, en cómo afronto la competición", afirmó a EFE.

"Mi intención es que el equipo español haga historia los Juegos y lo secundario sería mi final del concurso completo y acercarme a una final de aparatos, aunque es muy difícil", agregó.

Con 31 años, dijo, "la mentalidad es diferente".

"Hay veces que no me siento bien entrenando y eso no me perjudica para nada en la preparación de la semana, por ejemplo. Comprendo la situación y la asimilo", destacó.

España competirá el sábado en la tercera y última subdivisión de la clasificación masculina, empezando por uno de sus mejores aparatos, la barra.

"Me gusta empezar por la barra. Nos daría un punto de chispa arrancar con fuerza", aseguró Joel Plata. EFE

nam/jpd