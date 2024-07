Cari Lapique y Carla Goyanes recuerdan a Carmina Ordóñez en el 20 aniversario de su muerte

El pasado martes, 23 de julio, se cumplían 20 años del triste fallecimiento de una mujer que hizo historia: Carmina Ordóñez. Su recuerdo permanece más vivo que nunca porque fue uno de los personajes más importantes en la crónica social durante años. Además, un testimonio inesperado ha salido a la luz estos días dejándonos muy sorprendidos y haciendo que se vuelva a hablar del día de su muerte. Eva Carreño, una de las íntimas amigas de 'La divina', ha hablado para diversos programas de televisión confesando que la noche en la que Carmen fallece no estuvo sola, ella tenía mensajes de texto en su teléfono en los que le decía con quién estaba... sin embargo, sus declaraciones cayeron en el olvido ante la policía. Hemos podido hablar con dos mujeres que la conocieron, aprovechando que se dejaban ver en el último concierto de Karol G en la capital, y han querido tener unas bonitas palabras para ella. Carla Goyanes se sorprendía al recordarle que se cumplían 20 años de su muerte: "Muy fuerte 20 años, madre mía" y aseguraba que siempre será una mujer recordada por su sofisticada personalidad: "No, la verdad es que no, era única". Por otro lado, Cari Lapique, junto a su hermana Miriam, también recordaba a Ordóñez, reflejando cuánto echan de menos a una mujer con la que compartieron amistad durante años: "Ya, pobre. Horroroso, 20 años, cómo pasa el tiempo, qué espanto".

Compartir nota: Guardar Nuevo