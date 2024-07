La Francia Insumisa presenta un proyecto de ley para derogar la reforma de las pensiones de Macron

El partido La Francia Insumisa ha anunciado este martes que presentará un proyecto de ley para derogar la polémica reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno a propuesta del presidente galo, Emmanuel Macron, y que entró en vigor en septiembre del año pasado en medio de protestas sociales. "Cuando lo presentemos a la Asamblea Nacional, cada uno asumirá su responsabilidad de saber si quiere o no hacer caer un gobierno sobre la cuestión de la derogación de la jubilación a los 64 años", ha expuesto la líder de la bancada 'insumisa' en el Parlamento, Mathilde Panot. Panot ha abundado en que, con los votos del bloque de izquierdas Nuevo Frente Popular, sumado a los de los independientes y la derecha tradicional, la propuesta podría salir adelante; deslizando así que no serán necesarios los apoyos de la ultraderechista Agrupación Nacional. Las reacciones no se han hecho esperar y desde el partido de Marine Le Pen han adelantado que apoyarán la propuesta de La Francia Insumisa, incidiendo en que esta era una medida recogida en su programa electoral, según informaciones recogidas la prensa gala. El Gobierno francés se enfrentó a serias dificultades para impulsar esta reforma de las pensiones, criticada por un amplio espectro político porque aumenta de forma progresiva la edad de jubilación desde los 62 a los 64 años, y eleva también los años de cotización necesarios para percibir la totalidad de la pensión.

