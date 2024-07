Kamala Harris tendría suficientes delegados para la nominación

(Bloomberg) -- Kamala Harris tendría más que suficientes delegados comprometidos para asegurarse la nominación presidencial demócrata y desafiar a Donald Trump en noviembre.

Harris selló su condición de presunta nominada el lunes por la noche tras superar la cifra mágica de 1.976 delegados comprometidos, según un recuento no oficial de The Associated Press. Aunque los delegados que indicaron su apoyo no están obligados a respaldar su nominación, el logro —y la falta de una oposición creíble— subraya el dominio de la vicepresidenta en la papeleta demócrata.

“Esta noche, estoy orgullosa de haber conseguido el apoyo necesario para convertirme en la candidata de nuestro partido y, como hija de California, me honra que haya sido la delegación de mi estado natal la que permitió a nuestra campaña llegar a la meta”, dijo en un comunicado. “Espero con ansias aceptar pronto formalmente la nominación“.

El presidente Joe Biden eligió a Harris —su rival en las primarias de 2020 y quien luego se convirtió en su compañera de fórmula— como heredera poco después de anunciar el domingo que se haría a un lado tras semanas de peticiones a raíz de su mala actuación en un debate el mes pasado.

Harris recibió rápidamente el apoyo del ex presidente Bill Clinton y la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, y también de gobernadores demócratas que se rumoreaba que podían ser posibles candidatos: Gavin Newsom de California, JB Pritzker de Illinois y Gretchen Whitmer de Michigan. Harris también se benefició del entusiasmo de los donantes, acumulando la cifra récord de US$81 millones en las primeras 24 horas tras anunciar su candidatura.

“Mi intención es salir a ganarme esta nominación y vencer”, dijo Harris a miembros de su campaña el lunes en su sede en Wilmington, Delaware.

Biden, quien se encuentra en cuarentena en su casa de la playa en Delaware tras dar positivo en las pruebas del coronavirus, declaró que estaría “trabajando como un demonio” por la candidatura de su vicepresidenta.

“No estaré en la candidatura, pero seguiré estando plenamente comprometido”, dijo Biden. “Haré todo lo que Kamala quiera y necesite que haga”.

Biden se había asegurado el 99% de los delegados comprometidos para la Convención Nacional Demócrata de agosto a través de una serie de primarias estatales y asambleas electorales a principios de año, y su respaldo sirvió como punto de unión para el partido.

La vicepresidenta tomó el control de la campaña de Biden, la cual pasó a llamarse “Harris for President”, lo que le dio acceso a US$96 millones en fondos. La campaña seguirá bajo la dirección de la presidenta Jennifer O’Malley Dillon y la gerente Julie Chavez Rodriguez.

Los delegados formalizarán sus votos en las próximas semanas. A primera hora del lunes, los líderes del partido esbozaron un proceso de votación virtual para designar oficialmente a un candidato antes del 7 de agosto.

Compañero de fórmula

Harris aún debe elegir y presentar a un compañero de fórmula a esos mismos delegados, los cuales ratificarán la lista en la convención nacional del partido en Chicago la semana del 19 de agosto, si no es a través de una votación virtual similar a principios de mes.

Entre los potenciales candidatos a vicepresidente estarían políticos hombres blancos, muchos de ellos de estados claves en la elección. Entre ellos están los gobernadores Josh Shapiro de Pensilvania, Roy Cooper de Carolina del Norte, Andy Beshear de Kentucky y Tim Walz de Minnesota, así como el senador Mark Kelly de Arizona. Whitmer dijo que no estaba interesada en el puesto.

El ex fiscal general Eric Holder y su bufete, Covington & Burling LLP, están investigando a los posibles compañeros de candidatura, según una persona familiarizada con el proceso.

En otra señal de la rapidez y amplitud con que se extiende el movimiento de Harris, la central obrera AFL—CIO anunció el lunes que su consejo ejecutivo la había “respaldado unánimemente”.

Harris tiene puntos vulnerables, como frecuente rotación de personal y persistentes dudas sobre su aptitud para la política a pequeña escala. Una encuesta reciente de CBS News/YouGov mostraba a Harris con mejores resultados que Biden, pero aún por detrás de Trump a nivel nacional.

Celebrará su primer mitin de campaña como candidata presidencial para 2024 el martes en Milwaukee.

