Steisy y Pablo Pisa reaparecen juntos y felices, hablando abiertamente sobre las dificultades de la paternidad

Steisy y Pablo Pisa han protagonizado en las últimas semanas diferentes discusiones de las que nos ponían al tanto por medio de sus redes sociales. La pareja estaba atravesando momentos complicados y no dudaban en poner en situación a sus seguidores a través de Instagram, dejando ver que incluso habían roto su relación meses después de convertirse en padres por primera vez. Esta vez, ambos han reaparecido juntos y felices en el Santiago Bernabéu, momentos antes de disfrutar en directo el concierto de Karol G. La pareja de influencers ha compartido su experiencia sobre la paternidad y cómo han enfrentado los desafíos emocionales y prácticos desde el nacimiento de su bebé. "Al final, esa agonía de no salir en tanto tiempo, en tres meses, crea un estado de catarsis en el que llegas a un punto de estallido que luego te arrepientes", ha confesado Steisy, refiriéndose a la falta de sueño y el estrés constante. La vida de Steisy y Pablo ha cambiado drásticamente en los últimos meses. "Nos hemos visto con un bebé tan pequeñito, con dos perritos, un perrito que se nos puso malo nada más llegar, y con una obra encima. Mi suegra vive con nosotros y no tener a mi familia cerca ha aumentado la ansiedad y los nervios, cuestionándome si lo estoy haciendo bien", ha explicado ella. A pesar de los retos, Pablo ha asegurado que están encontrando estabilidad: "Estamos muy bien. En la maternidad y paternidad hay problemas, pero lo estamos manejando". Ambos han comenzado a dejar a su bebé con la familia para poder disfrutar de un tiempo para ellos: "La verdad es que la maternidad es un poquitín dura. Hoy es la primera vez que dejamos a la niña en buenas manos con mi suegra, y aunque me cuesta despegarme de ella, estoy muy ilusionado. Es como cuando eres una adolescente y vuelves a salir". Steisy también ha expresado sus sentimientos sobre separarse del bebé: "Es difícil despegarme de ella. Tengo todo el día en mente cómo estará, si me echará de menos, y todos esos cargos de conciencia que tienen las madres primerizas". La pareja asegura que se apoya mutuamente en este proceso. "Las parejas deben estar en lo bueno y en lo malo, y hay que hacer un esfuerzo también en lo malo. Ahora estamos bien, y mamá está disfrutando mucho del concierto, como cuando nos conocimos", ha concluido Pablo, reflejando el equilibrio que tratan de encontrar poco a poco en su nueva etapa como padres.

