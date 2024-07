Ricky Martin hace vibrar a su público de Valencia con un show inmejorable

Ricky Martin está disfrutando de su gira 'Live 24' y este viernes volvió a derrochar su arte en España, en esta ocasión en el Auditorio Marina Sur de Valencia, donde hizo un largo recorrido a toda su trayectoria en la música poniendo de pie a todo su público incondicional. El concierto comenzaba con un vídeo en el que podíamos ver imágenes de varios conciertos, videoclips, mientras él se preparaba entre bambalinas... y minutos más tarde, los valencianos le recibían con gritos y aclamaciones mientras comenzaba a interpretar su exitoso ‘Pégate’. Después, no pudieron faltar sus conocidísimo ‘María’, ‘Vuelve’ o ‘Lola, Lola’ entre la larga e interminable listas de canciones con las que deleitó a su gran público. Entre tema y tema, el artista quiso saludar a su público y mandarles un emotivo mensaje asegurando que "va a ser una noche maravillosa y lo sé por sus miradas, lo sé por sus sonrisas, por esa energía tan maravillosa, ya la veo, ya la siento, ya la vibro... y esta noche va a ser muy simple". Emocionado por la acogida, Ricky se confesó: "Esta noche simplemente quiero contar una historia, la historia que ustedes han escrito conmigo porque esta es la historia que hemos escrito juntos. Estos son mis años de carrera, mis momentos de fiesta, mis momentos de dolor, de incertidumbre, de tristeza, por qué no. Es lo que voy a ir contando esta noche". De esta manera, el cantante se metió de nuevo a su público en los bolsillos y protagonizó un show impresionante con el que demostró no solamente su grandeza sino la profesionalidad que derrocha por el escenario.

