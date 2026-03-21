Robles descarta la vuelta de los militares españoles en Líbano y "no contempla" la salida de EEUU de Morón y Rota

La reciente evacuación de doscientos militares españoles desde Irak hacia la Base Aérea de Torrejón, tras un largo vuelo desde Turquía que coronó varios días de agotadora espera, ha marcado uno de los últimos operativos destacados para el Ministerio de Defensa español, según informó Europa Press. Estos efectivos, que formaron parte de una misión internacional marcada por el riesgo, llegaron en horas de la madrugada tras una operación que priorizó su seguridad y bienestar ante la situación compleja en la región. Este contexto ha servido para que la ministra de Defensa, Margarita Robles, aclarara la postura española respecto a la situación de los uniformados en Líbano y la presencia militar estadounidense en territorio nacional.

Tal como publicó Europa Press, la ministra Robles ha descartado de momento el regreso de los aproximadamente setecientos militares españoles destacados en Líbano dentro de la misión de Naciones Unidas, un contingente que integra una fuerza de diez mil efectivos de diversas nacionalidades. Robles subrayó que la labor principal de estas tropas consiste en tareas de mantenimiento de la paz y asistencia a la población local en un contexto de alta complejidad, con frecuentes enfrentamientos entre fuerzas de Hezbolá e Israel. La titular de Defensa ha señalado que la situación en Líbano resulta especialmente preocupante para su cartera, debido a la creciente tensión y la necesidad de monitorizar cualquier intercambio de fuego, pues la vida y la seguridad de los cascos azules permanecen como una prioridad.

En una entrevista concedida al canal 24Horas de RTVE y recogida por Europa Press, Robles destacó que mantiene contacto diario con las tropas desplazadas y ha reclamado un respeto absoluto para la vida de quienes componen las fuerzas de paz internacionales. Puntualizó que no se prevé desplegar ningún contingente para facilitar la vuelta de los militares españoles desde Líbano como sí ocurrió con los efectivos en Irak, al recordar que se trata de una misión bajo mandato de la ONU y no exclusiva del Gobierno español. La ministra enfatizó el valor que España otorga a la continuidad de los cascos azules en territorio libanés e advirtió que una eventual retirada agravaría aún más el panorama actual, caracterizado por la inseguridad y la volatilidad derivadas del conflicto entre Hezbolá e Israel.

Robles manifestó su aprecio por el pueblo libanés, reiterando el compromiso español con la paz y el respaldo a los esfuerzos internacionales para fomentar la estabilidad en la región. Expresó el deseo de que Líbano pueda alcanzar la paz, destacando la cercanía que une a ambos países a través del contingente enviado por las Fuerzas Armadas españolas como parte de la misión multinacional.

En relación a la permanencia de las tropas estadounidenses en las bases militares de Rota y Morón, situadas en territorio español, la ministra abordó las recientes manifestaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de un repliegue de su personal militar de las instalaciones emplazadas en países de la OTAN que no colaboren en la protección del estrecho de Ormuz. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Robles indicó que esta eventualidad no forma parte de los escenarios que contempla el Gobierno español, poniendo en contexto que se trata de una reflexión reiterada por parte de Trump respecto al papel de las bases de la Alianza Atlántica en Europa.

La ministra enfatizó que España ha defendido y continuará defendiendo una posición firme, clara y contraria a cualquier conflicto que no se sustente en la legalidad internacional. Según consignó Europa Press, Robles recordó que la postura española en materia internacional es compartida por otros países tanto europeos como de otras regiones del mundo, que también han expresado su desaprobación ante las acciones impulsadas por Estados Unidos e Israel en Irán.

Durante su intervención, Robles remarcó la reciente visita del embajador estadounidense a las bases de Rota y Morón como un recordatorio de que los lazos bilaterales entre ambos países continúan operativos, y subrayó que “esto no es una cosa de ahora”, minimizando el impacto de las declaraciones del mandatario estadounidense. Asimismo, puntualizó que España exige respeto para las decisiones soberanas de los distintos estados y para el compromiso del país con la paz, rechazando cualquier tipo de injerencia sobre los compromisos adquiridos a nivel internacional.

Robles concluyó sus valoraciones señalando que la misión española en Irak se mantiene a la espera de nuevas directrices de la OTAN. El contingente evacuado podría reincorporarse a sus tareas cuando la situación lo permita y el marco internacional así lo decida. Mientras tanto, la atención del Ministerio de Defensa permanece centrada en salvaguardar la integridad y la moral de los efectivos desplegados, especialmente de quienes se encuentran en escenarios de riesgo como Líbano, de acuerdo a lo expuesto por Europa Press.