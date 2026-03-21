Mar Flores, la gran ausente en la boda de su sobrina Irene, hija pequeña de Marian Flores

La gira literaria internacional fue clave para la agenda de Mar Flores, quien tenía programada una serie de actividades profesionales en Latinoamérica con motivo del lanzamiento de su libro “Mar en calma”. Esta circunstancia resultó determinante para que la modelo no participara en la boda de su sobrina Irene Matamoros, hija menor de Marian Flores, celebrada el sábado 21 de marzo en Lucena, Córdoba. Según informó el medio, la ausencia de Mar Flores en este evento familiar se anticipaba desde varios días antes, ya que la propia modelo comunicó públicamente que sus compromisos con la promoción de su obra coincidían con la fecha elegida para la ceremonia.

La boda de Irene Matamoros con Pedro Romero reunió a familiares y amigos en el Santuario de la Virgen de Araceli, en Lucena, donde la pareja contrajo matrimonio en presencia de los suyos. Tal como publicó la fuente original, Mar Flores era una de las personas cuya presencia generaba mayor expectativa, junto a Laura y Diego Matamoros. Pese a la expectación, la ausencia de Mar no tomó por sorpresa a los asistentes. La modelo, considerada por muchos como una figura significativa dentro del entorno familiar, ya había informado que el inicio de su tour de presentaciones en Latinoamérica arrancaba el lunes 24 de marzo en República Dominicana, con perspectivas de extender la promoción de su libro a México y Puerto Rico en etapas posteriores, aunque sin fechas confirmadas.

El medio detalló que la relación entre Mar Flores y su hermana Marian Flores se describe como sólida y de apoyo constante, habiendo superado juntas tanto períodos favorables como situaciones difíciles en el ámbito privado. A pesar de la distancia geográfica que impidió el reencuentro durante la celebración matrimonial, la unión fraternal se mantiene según lo relatado por las fuentes consultadas por el medio.

En las últimas semanas, la figura de Mar Flores estuvo también presente en la cobertura mediática a raíz de controversias familiares que involucraron a su hijo Carlo y a su sobrina Laura. De acuerdo con lo reportado por la misma fuente, estos hechos contribuyeron a un periodo complejo en lo personal para la modelo, que enfrenta desafíos en la dinámica interna, debido a desacuerdos y situaciones de tensión familiar. Mar Flores manifestó su afecto tanto por Carlo como por Laura y su deseo de evitar la proliferación de conflictos, postura que refuerza su posición de ser un punto de cohesión en la familia, aunque actualmente atraviesen un contexto de disputas.

Además, surgió un elemento de incertidumbre respecto al posible conocimiento compartido entre hermanas sobre noticias familiares recientes. Alejandra Rubio, próxima a la familia y fuente directa de declaraciones sobre el entorno íntimo, informó que el embarazo que la convertirá en madre era conocido únicamente por los abuelos, lo que deja en incógnita si Mar Flores ya había sido informada de que será nuevamente abuela durante las próximas navidades, información que agrega otra capa de complejidad a las relaciones en el seno familiar, tal como consignó el medio.

El desarrollo de la gira de Mar Flores por Latinoamérica sitúa su presencia pública en una dimensión internacional, donde eventos profesionales toman prioridad frente a compromisos familiares, siempre según lo recogido por la fuente informativa. La agenda prevista, con República Dominicana como primera escala confirmada, extiende la promoción de su libro más allá del ámbito español y muestra el alcance de su vida profesional en contraste con los acontecimientos personales que se desarrollan en paralelo en España.