Fernando Gago celebra triunfo de Chivas previo a jugar en la 'Leagues Cup'

Guadalajara (México), 20 jul (EFE).- El argentino Fernando Gago, entrenador del Guadalajara del fútbol mexicano, celebró este sábado el triunfo de su equipo sobre Mazatlán, que asumió como buen punto de partida para jugar la 'Leagues Cup'

"Está bueno que los jugadores tengan roce en un torneo internacional, queremos ganar la 'Leagues Cup', pero es difícil decir hacia dónde vamos sin un camino previo y ese camino es tratar de ganar cada partido", expresó en conferencia de prensa.

En partido la cuarta jornada del Apertura el Guadalajara logró su primera victoria del torneo en casa al ganarle al Mazatlán por marcador de 2-0 con goles de Cade Cowell y Armando González.

Gago se refirió al desempeño de Cowell en el inicio del campeonato, el que suma tres de los seis goles Chivas y comentó que eso es consecuencia del trabajo físico que el delantero realizó en pretemporada.

"Lo que necesitaba era un buen trabajo físico que completó de buena manera, las condiciones que tiene en los duelos uno contra uno, su velocidad y su potencia han marcado diferencia y trataremos que siga creciendo", expresó.

El estratega destacó que contra Mazatlán su equipo supo afinar detalles en el segundo tiempo para generar más espacios que propiciaron oportunidades de anotación.

"El primer tiempo no estuvimos bien, no me gustó cómo queríamos atacar, lo entendimos mejor en el segundo, en el que encontramos espacios y a partir de eso empezamos a generar más situaciones, aunque en algún momento nos faltó controlar el juego", explicó

Con la victoria el Guadalajara llegó a dos victorias, con un empate, una derrota y siete puntos que tienen al equipo en el séptimo lugar de la clasificación.

Chivas hará una pausa en el torneo mexicano para preparar su intervención en la 'Leagues Cup' que enfrentará a clubes de la Liga MX y la MLS a partir del viernes 26 de julio. EFE

