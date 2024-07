Biden apoya a Kamala Harris como candidata presidencial demócrata

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha apoyado a su vicepresidenta, Kamala Harris, como candidata presidencial del Partido Demócrata a las elecciones del próximo 5 de noviembre después de anunciar su retirada de la carrera electoral. "Hoy quiero ofrecer mi apoyo y respaldo absoluto a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es el moento de unirse y derrotar a (Donald) Trump. Hagámoslo", ha publicado Biden en su cuenta en la red social X. El mensaje destaca que su primera decisión como candidato en 2020 fue elegir a Harris como candidata a vicepresidenta "y ha sido la mejor decisión que he tomado". El mensaje comienza recordando su decisión de retirarse de la carrera presidencial. "Compañeros demócratas. He decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis funciones como presidente durante lo que queda de mandato", ha explicado en referencia al comunicado oficial previo en el que anunciaba su renuncia.

Compartir nota: Guardar Nuevo