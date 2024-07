VÍDEO: Condenado en Rusia a 16 años de prisión por espionaje el periodista estadounidense Evan Gershkovich

Un tribunal de Rusia ha condenado este viernes a 16 años de cárcel al periodista estadounidense Evan Gershokovich, detenido el año pasado en la ciudad de Ekaterimburgo y acusado de espionaje, cargos por los que se exponía a una sentencia de hasta 20 años de prisión. El juez Andrei Miniv ha indicado que el reportero tendrá que cumplir su sentencia en una colonia de máxima seguridad, en el marco de la tercera jornada de vistas contra Gershkovich, contra el que la Fiscalía pidió una pena de 18 años de prisión, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. Así, el servicio de prensa del tribunal ha indicado que el acusado no ha reconocido su responsabilidad en los actos imputados, si bien ha hecho hincapié en que "la totalidad de las pruebas presentadas ante el tribunal han sido suficientes para la emisión de un veredicto de culpabilidad". La Fiscalía rusa ha indicado a la agencia de noticias TASS que el fallo llega ante las pruebas presentadas sobre el trabajo del periodista para "recopilar información secreta en la región de Sverdlovsk sobre las actividades de la empresa de defensa Uralvagonzavod sobre la producción y reparación de equipamiento militar". Estados Unidos ha denunciado en reiteradas ocasiones la "detención ilegal" del periodista, si bien la Fiscalía aprobó recientemente el pliego de acusaciones sosteniendo que recopiló información sobre un contratista de defensa ruso a favor de los servicios de Inteligencia estadounidenses. Por su parte, el diario 'The Wall Street Journal', para el que trabaja el periodista, ha reiterado que Gershkovich fue "falsamente acusado" de espionaje. La redactora jefa del diario, Emma Tucker, y el director ejecutivo de Dow Jones, Almar Latour, han hablado de un veredicto "vergonzoso". "Esta vergonzosa y falsa condena llega después de que Evan haya pasado 478 días en prisión, detenido injustamente, lejos de su familia y amigos, sin poder informar, todo por hacer su trabajo como periodista", han indicado a través de un comunicado conjunto publicado a raíz del veredicto. "Seguiremos haciendo todo lo posible para presionar para la liberación de Evan y para apoyar a su familia", han señalado, al tiempo que han hecho hincapié en que "el periodismo no es un crimen". "No descansaremos hasta que sea liberado. Esto debe terminar ya", han remachado Tucker y Latour. Horas antes del fallo, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había defendido que los procedimientos tuvieran lugar a puerta cerrada debido a que el hombre estaba acusado de "espionaje". "Es un asunto muy sensible, por lo que el juez eligió que fuera a puerta cerrada", sostuvo. "Simplemente no podemos hacer más comentarios, ya que se trata de un juicio en marcha", manifestó Peskov, quien dejó también "sin respuesta" el hecho de que estuviera previsto que la sentencia fuera anunciada tan rápidamente, dado que arrancó el 26 de junio y apenas se han celebrado tres sesiones. "Es decisión del tribunal, no podemos hacer comentarios", zanjó. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró en febrero que existía la posibilidad de liberar a Gershkovich, siempre y cuando observara "pasos recíprocos" por parte de las autoridades del país norteamericano. Tras ello, el Kremlin confirmó "contactos" con Estados Unidos en torno a un posible intercambio de prisioneros que incluya al periodista. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/892335/1/condenado-rusia-16-anos-prision-espionaje-periodista-eeuu-evan-gershkovich TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

