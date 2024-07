Exministro marroquí en prisión, condenado a otros 5 años por malversación

Rabat, 20 jul (EFE).- El exministro marroquí Mohamed Ziane, que cumple desde noviembre de 2022 una pena de cárcel de 3 años por once delitos, fue condenado a otros 5 años de prisión por no devolver una subvención pública para una campaña electoral.

Nacido en Málaga, Ziane fue ministro de Derechos Humanos entre 1995 y 1996 y tiene la doble nacionalidad española y marroquí.

El exministro se ha mostrado crítico con el rey Mohamed VI y Amnistía Internacional denunció en su último informe anual sobre derechos humanos que forma parte de un grupo de seis personas condenadas en Marruecos por "ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión".

Según informó a EFE su hijo y abogado, Ali Reda Ziane, la nueva sentencia, por un delito de malversación, la decidió este viernes el Tribunal de Apelación de Rabat por un caso que se remonta a 2015, durante la campaña a las elecciones regionales en la que Ziane lideraba el Partido Marroquí Liberal.

Su letrado indicó que se le ha condenado por no haber devuelto un millón de dirhams (unos 100.000 euros) del dinero dado a su partido como subvención pública para la campaña electoral.

Según asegura el abogado, Ziane no se apropió del dinero, sino que se lo gastó íntegramente en la campaña y "todos los documentos atestan el trabajo que se hizo", pero no se reembolsó porque "la caja del partido estaba vacía y los militantes no tenían dinero".

Ziane fue condenado en noviembre de 2022 por "insultar a jueces y a funcionarios públicos", "dar mal ejemplo a los niños", "instigar a violar las medidas para evitar la propagación del covid", "difundir informaciones falsas", "ayudar a una persona a abandonar el territorio nacional de forma clandestina" y "adulterio", entre otros cargos.

Su hijo cree que esta nueva sentencia a 5 años de prisión firme supone para él "una condena a perpetuidad disfrazada" porque su padre tiene ahora 81 años. "Espero que viva hasta los 86 para poder salir con vida", dijo. EFE

