El primer ministro de Portugal suspende su agenda por motivos de salud

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha anunciado este viernes la suspensión de su agenda durante los próximos días debido a un "imprevisto de salud" que le obligará a trabajar desde su casa, si bien no ha brindado más detalles al respecto. "Un imprevisto de salud me ha obligado a cancelar mi agenda estos días. Agradezco los mensajes que he recibido, me estoy recuperando bien y pronto volveré a la actividad normal. La situación no es grave", ha manifestado Montenegro en sus redes sociales. Según la prensa portuguesa, Montenegro tenía previsto mantener una reunión este mismo viernes con dirigentes de varios partidos políticos portugueses para abordar las cuestiones relativas a los presupuestos generales del próximo año.

Compartir nota: Guardar Nuevo