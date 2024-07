Xbox integra Nvidia GeForce Now para el juego en la nube

La división 'gaming' de Microsoft ha anunciado la integración de GeForce Now para acceder a ciertos títulos compatibles en la nube, con el objetivo de ofrecer a los usuarios la oportunidad de "jugar cuando quieran y cómo quieran". Hasta ahora, los jugadores solo tenían la opción de acceder a estos títulos desde la plataforma en 'streaming' Xbox Cloud Gaming, que habilita el juego en la nube de la suscripción Xbox Game Pass, desarrollada por la propia compañía. Para ampliar las posibilidades que ofrece a los usuarios, Microsoft ha introducido una nueva opción en el apartado 'Jugar en la nube', que ahora muestra un botón que permite elegir otra plataforma para jugar en este formato. Se trata de Nvidia GeForce Now, el servicio de juegos basado en la nube de Nvidia, que permite jugar en tiempo real en el portátil, el ordenador de sobremesa o el móvil, que ya se puede elegir entre las opciones de las páginas de juegos de Xbox.com. La tecnológica ha indicado a través de su cuenta de X (Twitter) que ha añadido esta opción con el fin de ofrecer a los jugadores la opción de "jugar cuando quieran y cómo quieran". Requiere tener una suscripción a GeForce Now y el juego compatible de Xbox en versión PC.

