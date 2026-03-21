Israel investiga la muerte de un colono israelí en el norte de Cisjordania

Un palestino resultó herido luego del incidente ocurrido en Beit Amarin, en el norte de Cisjordania, mientras autoridades israelíes avanzan en la investigación sobre si se trató de un atentado. Según informó el Ejército israelí mediante un comunicado recogido este sábado por diversos medios, un ciudadano israelí perdió la vida y otros dos resultaron lesionados tras el choque de un vehículo palestino con uno israelí en la misma localidad. La principal línea de investigación que siguen los efectivos de seguridad apunta a la posibilidad de que el hecho constituyera un ataque intencionado, conforme detalló el comunicado militar.

De acuerdo con el reporte difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tanto fuerzas militares como policiales se desplazaron de inmediato a Beit Amarin, en la región de Samaria, luego de recibir información sobre el incidente vehicular. El comunicado oficial del Ejército señala: “Se está examinando un posible atentado terrorista”, al tiempo que confirma la existencia de un fallecido y dos personas heridas de nacionalidad israelí, así como un palestino también con heridas.

Las circunstancias precisas del hecho continúan bajo análisis de las autoridades israelíes, que han desplegado investigaciones para esclarecer cómo y por qué ocurrió el choque. Las fuerzas de seguridad recabaron testimonios y pruebas en la zona para determinar si la colisión obedeció a un accidente o corresponde a una acción deliberada.

Según publicó la agencia de noticias palestina WAFA, la jornada también estuvo marcada por enfrentamientos y altercados en otras localidades de Cisjordania. En Masafer Yatta, al sur de Hebrón, dos palestinos recibieron heridas mientras tres personas más, una de ellas menor de edad, fueron detenidas tras un ataque que protagonizaron colonos israelíes amparados por fuerzas israelíes. De acuerdo con Usama Majamré, activista contra los asentamientos consultado por WAFA, los colonos agredieron a residentes palestinos y utilizaron pulverizadores de pimienta contra ellos.

Una de las víctimas palestinas de Masafer Yatta presentó hematomas por agresiones físicas y mostró síntomas de ahogamiento tras el ataque. Fuentes locales informaron a WAFA que las fuerzas israelíes intervinieron al lado de los colonos y emplearon granadas aturdidoras para dispersar a los palestinos. Además, las mismas fuerzas irrumpieron en una vivienda durante estos incidentes.

El medio WAFA consignó que también se registró la entrada de colonos israelíes en Burin, población situada al sur de Nablús. Durante la incursión, colonos realizaron acciones consideradas provocativas en diversas residencias de palestinos, intensificando las tensiones en la región.

La situación en Cisjordania norte continúa generando preocupación mientras se desarrollan los distintos operativos policiales y militares, tanto para investigar el fallecimiento en Beit Amarin como para controlar los sucesos de violencia en otras áreas clave de la región. Según informó el Ejército israelí y diversos medios, los movimientos de colonos y la respuesta de las fuerzas de seguridad israelíes se mantienen bajo escrutinio, mientras organismos palestinos y activistas siguen documentando cada uno de los incidentes reportados durante la jornada.